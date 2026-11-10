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Na primavera de 2023, Julian Nagelsmann teve de deixar o Bayern de Munique de forma totalmente inesperada. A maneira como o ex-técnico da seleção alemã foi tratado ainda incomoda um colaborador de longa data.

Em entrevista ao kicker, o Dr. Maximilian Pelka, psicólogo da equipe do maior campeão alemão entre 2021 e 2023, criticou a forma como os dirigentes do FCB lidaram com a situação na época.

Nagelsmann foi demitido pelo Bayern em março de 2023, quando estava de férias para esquiar. Uli Hoeneß, figura influente do clube, disse mais tarde, em entrevista, que a viagem curta e de última hora, feita durante uma pausa para jogos das seleções e autorizada pelo clube, também foi decisiva para a decisão final.

"Talvez seja preciso explicar mais uma vez em que situação o clube estava na época. A equipe estava nas quartas de final da Copa da Alemanha e acabara de eliminar, na Champions League, o PSG de Messi, Neymar e Mbappe. Mas, no campeonato, o Bayern era o segundo colocado, atrás do Dortmund. É aí que entra a pressão por resultados. Todos querem sempre mais, mais, mais", avaliou Pelka.

Getty Images

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Por que Julian Nagelsmann foi demitido do Bayern de Munique?

Segundo Pelka, na segunda-feira após uma derrota por 2 a 1 para o Bayer 04 Leverkusen na Bundesliga, Nagelsmann foi, como de costume, ao seu escritório na Säbener Straße e fez o trabalho que precisava ser feito. Quando boa parte dos jogadores saiu para a pausa das seleções, Nagelsmann também tirou uma folga.

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"Ele é um adulto. Não preciso recomendar nada a ele. Mas essas pausas para jogos das seleções são uma oportunidade para os técnicos saírem um pouco da rotina exaustiva. Portanto, não foi correto atribuir a ele a ideia de que não teria lidado adequadamente com a crise", disse Pelka.

A situação esportiva da época não era fácil, mas Nagelsmann não havia feito nada de condenável, segundo Pelka. "Afastar-se daquela loucura por três ou quatro dias para arejar a cabeça, enquanto todos os jogadores convocados para suas seleções já estavam viajando, era exatamente o certo", explicou.

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Na avaliação de Pelka, o técnico do Bayern queria se preparar para as semanas seguintes: "É claro que todos querem ver que você continua trabalhando em uma fase difícil. Mas isso, no fim das contas, faz sentido? Ou faz mais sentido recuperar as energias para estar novamente a todo vapor nas semanas e nos meses seguintes? Aliás, pelo que sei, a viagem também havia sido combinada."

Após sua demissão em Munique, Nagelsmann assumiu o comando da seleção alemã em setembro de 2023. Ficou no cargo por quase três anos, até que uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026 encerrou sua passagem antes do previsto, e ele foi substituído por Jürgen Klopp. Desde então, está sem clube.