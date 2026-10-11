Não foi coincidência: como o Augsburg enganou o Bayern de Munique?

O gol histórico marcado pelo Augsburg contra o Bayern de Munique após 8,4 segundos não foi apenas um lance isolado ou um erro inesperado, mas o resultado de um plano cuidadosamente estudado, no qual os donos da casa exploraram um ponto fraco na forma como o gigante bávaro inicia as jogadas, para conquistar um valioso empate por 2 a 2 no Campeonato Alemão.

Robin Fellhauer, autor do gol mais rápido da história do Campeonato Alemão, revelou que sua equipe estudou a maneira como o Bayern de Munique executa a saída de bola, já que o time bávaro costuma passar a bola para o goleiro Manuel Neuer, que por sua vez a lança para frente.

Fellhauer, que chegou ao Augsburg vindo do Elversberg no verão de 2025 por 700 mil euros, disse: "Discutimos claramente a tática do Bayern antes da partida. Minha missão era passar por Alphonso Davies e pressionar Neuer para impedi-lo de dominar a bola".

E acrescentou ao jornal alemão "Bild": "Passei por Davies com relativa facilidade, e então percebi que a bola quicou de forma inesperada na frente de Neuer, então avancei em sua direção e o pressionei do ponto mais próximo possível".

O resultado veio mais rápido do que qualquer um esperava: Harry Kane passou a bola para Neuer no início da partida, mas o goleiro alemão errou ao calcular o quique, e Fellhauer encontrou a chance diante de si para mandar a bola para as redes vazias, dando ao Augsburg uma vantagem histórica após apenas 8,4 segundos.

Neuer não escondeu que o Bayern adota esse método há muito tempo, explicando ao jornal "Bild": "É a estratégia tradicional, e a seguimos há muito tempo". Mas o erro cometido pelo experiente goleiro pode levar a comissão técnica a reavaliar a viabilidade de continuar com esse método nas próximas partidas.

Com esse gol, Fellhauer quebrou o recorde anterior do gol mais rápido da história do Campeonato Alemão, superando Karim Bellarabi, que marcou após 9 segundos, e Kevin Volland, autor de um gol que também veio após 9 segundos, segundo os números divulgados nos registros da competição. O jogador recebeu os parabéns dos dois astros após seu feito histórico.

As surpresas do Augsburg diante do Bayern não começaram nesta partida: na temporada 2018-2019, a equipe abriu o placar após 12 segundos com um gol contra marcado por Leon Goretzka em sua própria meta, antes de seguir surpreendendo em confrontos posteriores.

A força do Augsburg não parou no gol inicial: a equipe conseguiu resistir aos ataques do Bayern de Munique, apoiando-se na organização defensiva e na rapidez nos contra-ataques, mantendo sua chance de sair com um resultado positivo até o apito final.

O técnico Manuel Baum elogiou a atuação de seus jogadores, afirmando que o empate foi fruto de um trabalho coletivo notável, tanto dos jogadores que começaram a partida quanto dos que entraram como substitutos.

Baum disse: "Foi uma atuação coletiva excelente, independentemente de quem começou a partida ou de quem entrou como substituto. Por isso, não é apropriado destacar nenhum jogador hoje. Estou muito orgulhoso dos jogadores e de todos os que estiveram no estádio".

Apesar do sucesso do plano do Augsburg em desestabilizar o Bayern, o time bávaro também carrega parte da responsabilidade pelos dois gols do empate, após cometer erros que contribuíram para dar ao adversário a chance de voltar à partida.



