Aumentaram as críticas dirigidas a José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a derrota de sua equipe para o rival tradicional Atlético de Madrid por 2 a 1 no dérbi da capital espanhola, durante a sétima rodada do Campeonato Espanhol, fazendo o time recuar para a quarta posição e ficar a 6 pontos de distância do líder Barcelona.

Arda Güler começou a partida no time titular e ocupou a posição de ponta-direita, antes de Mourinho decidir substituí-lo aos 54 minutos.

Após a saída de Arda Güler, Kylian Mbappé assumiu a cobrança das bolas paradas do Real Madrid por cerca de meia hora, mas não foi eficaz, enquanto o único gol do time na partida veio de uma bola parada cobrada por Bernardo Silva, que entrou em campo aos 82 minutos.

Com o aumento dos pontos de interrogação sobre as escolhas de Mourinho, cresceram as críticas dirigidas ao treinador português, especialmente no que diz respeito à dependência de Arda Güler na cobrança das bolas paradas. Paco González, comentarista da rádio "Cadena COPE", questionou sobre as opções disponíveis para o Real Madrid na cobrança de bolas paradas durante a ausência de Arda Güler: "Não há um único jogador além de Arda Güler?".

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E acrescentou, de acordo com o que noticiou o jornal turco Hurriyet: "Existe algum jogador no Real Madrid que tenha melhorado em comparação com a temporada passada ou que esteja vivendo um momento técnico melhor? Ou em que aspecto o Real Madrid ficou melhor em comparação com a temporada passada? Quando Arda Güler não está em campo".

E continuou: "Não há um único jogador no Real Madrid capaz de cobrar as bolas paradas? Há apenas Bernardo Silva, mas ele não tem oportunidades suficientes para jogar. Quando Arda está ausente, Mbappé, o artilheiro do time, assume a cobrança das bolas paradas. Isso deve nos dar uma ideia da qualidade do elenco de jogadores do Real Madrid".

E prosseguiu: "O elenco é o mesmo em comparação com a temporada passada, e há uma carência de jogadores que possuem a habilidade técnica necessária para lançar cruzamentos. Arda Güler e Bernardo Silva são os jogadores mais criativos do time, mas Mourinho nunca vai pensar em escalá-los juntos no meio-campo durante as partidas importantes, porque ele ainda concede aos grandes nomes um respeito maior do que o necessário".

E completou: "O estilo de jogo que Mourinho aplica e sua filosofia futebolística não evoluíram em nada; é o mesmo estilo que ele aplicava há 20 anos".