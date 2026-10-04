Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP
Traduzido por

Não está lesionado: astro espanhol de destaque desfalca o confronto contra a Croácia

Croácia x Espanha
Croácia
Espanha
Liga das Nações A
F. Ruiz
Croácia
Espanha

não entrou em campo diante da República Tcheca

Está confirmada a ausência de um destacado craque da seleção da Espanha na partida contra a Croácia, na próxima terça-feira, pela Liga das Nações da UEFA.

A Espanha lidera seu grupo na Liga das Nações da UEFA após vencer as três rodadas anteriores, e o treinador Luis de la Fuente espera dar continuidade às vitórias e manter o aproveitamento perfeito.

Fabián Ruiz havia deixado a concentração da seleção espanhola em Oviedo por causa do nascimento de seu primeiro filho, ficando de fora da partida contra a República Tcheca, disputada no último sábado.

O jornal "Marca" afirmou que, após o nascimento do bebê, o meio-campista permanecerá em Paris para aproveitar seus primeiros dias com o recém-nascido, e não estará com a equipe no confronto contra a Croácia.

Com isso, Luis de la Fuente terá 24 jogadores disponíveis para a partida contra a Croácia e, com a continuidade das ausências de Ferran Torres e Fabián Ruiz, o treinador cortará apenas um jogador da lista para o jogo.

E, se a Espanha conseguir somar pontos no duelo contra a Croácia, estará matematicamente classificada para as quartas de final da Liga das Nações da UEFA.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google