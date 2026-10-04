Não está lesionado: astro espanhol de destaque desfalca o confronto contra a Croácia

Está confirmada a ausência de um destacado craque da seleção da Espanha na partida contra a Croácia, na próxima terça-feira, pela Liga das Nações da UEFA.

A Espanha lidera seu grupo na Liga das Nações da UEFA após vencer as três rodadas anteriores, e o treinador Luis de la Fuente espera dar continuidade às vitórias e manter o aproveitamento perfeito.

Fabián Ruiz havia deixado a concentração da seleção espanhola em Oviedo por causa do nascimento de seu primeiro filho, ficando de fora da partida contra a República Tcheca, disputada no último sábado.

O jornal "Marca" afirmou que, após o nascimento do bebê, o meio-campista permanecerá em Paris para aproveitar seus primeiros dias com o recém-nascido, e não estará com a equipe no confronto contra a Croácia.

Com isso, Luis de la Fuente terá 24 jogadores disponíveis para a partida contra a Croácia e, com a continuidade das ausências de Ferran Torres e Fabián Ruiz, o treinador cortará apenas um jogador da lista para o jogo.

E, se a Espanha conseguir somar pontos no duelo contra a Croácia, estará matematicamente classificada para as quartas de final da Liga das Nações da UEFA.