O português João Cancelo, jogador do Barcelona, enviou uma mensagem indireta pelas redes sociais nesta terça-feira, após as duas últimas derrotas da equipe catalã diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid, recorrendo a uma canção que carrega uma mensagem sobre autoconfiança e determinação para superar as dificuldades.





Cancelo publicou uma foto em preto e branco na qual aparece de costas, acompanhada da canção "Yo creo en mí" (Acredito em mim), do cantor El Arminio, cuja letra gira em torno da resistência diante das crises, do recomeço após a queda e da crença nas próprias capacidades apesar das pressões.

O lateral português não acompanhou sua publicação com nenhum comentário escrito, limitando-se à foto e à canção, em uma mensagem que pareceu refletir seu desejo de reforçar a força de sua personalidade e sua capacidade de superar os períodos difíceis, em meio aos últimos resultados enfrentados pelo Barcelona.

Esta não foi a primeira vez que Cancelo usou suas contas nas redes sociais para responder às críticas, já que ele havia publicado anteriormente uma mensagem contundente após o confronto entre Barcelona e Paris Saint-Germain no estádio Parc des Princes, na qual defendeu a dificuldade de competir no mais alto nível, diante das pressões a que os jogadores estão submetidos.

Cancelo escreveu naquela ocasião: "Todo mundo nas arquibancadas é especialista, e eu gostaria de vê-los descer ao gramado e aguentar a pressão", e acompanhou sua mensagem com a canção "They Don't Care About Us", do cantor norte-americano Michael Jackson.

A última mensagem de Cancelo reflete seu apego ao discurso de autoconfiança e resistência diante das críticas, num momento em que o Barcelona busca superar suas duas últimas derrotas e recuperar o equilíbrio, após os tropeços diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid.