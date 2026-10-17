O chileno Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, desferiu um ataque duro ao árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea após a derrota de sua equipe para o Barcelona por 5 a 2, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, acusando as decisões da arbitragem de influenciar de forma decisiva o andamento do confronto e considerando que seu time foi prejudicado pela anulação do gol de Giovani Lo Celso e pela expulsão de Facundo Bernal.

Em declarações à rede "DAZN", Pellegrini manifestou sua irritação com as decisões ocorridas no duelo no estádio La Cartuja, afirmando que não conseguiu entender as justificativas, sobretudo diante de sua contestação à anulação do gol de Lo Celso por um suposto toque de mão de Cucho Hernández, além do que considerou infrações que antecederam um dos gols do Barcelona.

O treinador chileno disse: "Foram decisões incompreensíveis, não consegui entendê-las. Um gol foi anulado por um toque de mão que o Cucho não cometeu de propósito, depois que a bola bateu em seu braço. Em contrapartida, no terceiro gol do Barcelona, um dos jogadores colocou o pé na cabeça dele, e acabou expulso. Também houve um empurrão e uma provocação de Lamine Yamal. São decisões que tiveram um impacto enorme".

Pellegrini acrescentou que não encontra explicação para o que aconteceu durante a partida, apesar de acreditar que as duas equipes entraram em campo com o objetivo de apresentar um futebol competitivo, e explicou: "Entendo que o árbitro possa estar um pouco incomodado, mas as duas equipes estão comprometidas em jogar futebol, e não vejo razão para aplicar essas decisões dessa maneira".

Pellegrini defende Cucho

O técnico do Real Betis dirigiu críticas claras à decisão de anular o gol de Giovani Lo Celso, depois que a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) interveio para chamar o árbitro ao monitor e revisar o toque de mão ocorrido durante a construção da jogada, antes de decidir anular o gol que daria o empate ao clube andaluz.

Pellegrini expôs seu ponto de vista sobre o lance, dizendo: "O Cucho estava tentando alcançar a bola e foi empurrado por um jogador do Barcelona, então a bola bateu em seu braço. Não foi um toque de mão intencional; ele ia parar a bola com o peito, mas ela bateu no braço. Infelizmente, lances como esse prejudicam o jogo".

A expulsão estragou a partida

As críticas de Pellegrini não pararam no gol de Lo Celso, mas se estenderam à expulsão de Facundo Bernal no segundo tempo, após o desentendimento com Lamine Yamal, em um lance que teve um empurrão do ponta do Barcelona e a resposta do jogador do Betis segurando sua cabeça, antes de o árbitro mostrar o cartão vermelho a Bernal.

O treinador do Betis considerou que a expulsão mudou a configuração do confronto, já que sua equipe era capaz de competir com o Barcelona antes de jogar com um jogador menos, apontando que seu time contava com peças técnicas capazes de ameaçar o adversário e criar oportunidades.

Pellegrini disse: "Tínhamos jogadores muito importantes e tínhamos uma ideia clara sobre a posse de bola. Fornals, Lo Celso e outros são jogadores com grande talento técnico. O placar era 2 a 1, e o Bellerín estava em um duelo individual, mas a expulsão estragou a partida. Essa é a diferença".

O técnico chileno acrescentou que sua equipe apresentou uma atuação equilibrada diante do Barcelona enquanto os dois times jogavam com o mesmo número de jogadores, considerando que o resultado final, por si só, não reflete a natureza da disputa que a partida teve antes da expulsão.

Pellegrini encerrou suas declarações dizendo: "Claro, quando jogávamos 11 contra 11, competíamos de igual para igual. A partida estava equilibrada, e não era fácil jogar contra o Barcelona. Tivemos chances muito claras e, até o placar ficar em 3 a 2, tudo estava equilibrado diante de uma equipe considerada a melhor da Espanha".