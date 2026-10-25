Não é Yamal: a dupla do Barcelona é a chave para superar o Real Madrid no Clássico

O brasileiro Raphinha, capitão do Barcelona, chega ao clássico diante do Real Madrid em seu melhor momento, e Pedri, meio-campista, pode ser a chave dos blaugranas para quebrar a pressão do Real Madrid e alimentar o ataque da equipe catalã.

O Real Madrid visita o Barcelona, no estádio Camp Nou, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Faltam apenas algumas horas para o apito inicial de uma das partidas mais importantes do ano: o clássico, em que o Barcelona busca reforçar a liderança de LaLiga e ampliar a vantagem sobre o Real Madrid para 9 pontos, enquanto o time merengue almeja reduzir a diferença para apenas 3 pontos.

Raphinha supera as expectativas em gols

O brasileiro disputa essa partida no campeonato com estatísticas que mostram sua capacidade de transformar oportunidades em gols. Segundo a rede "Opta", Raphinha tem uma diferença de 3,1 gols entre seus gols marcados (12) e os gols esperados (8,9) no Campeonato Espanhol da temporada 2026/27.

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Esse número destaca sua alta precisão diante do gol, superando o que indicam suas oportunidades. Ele também marca 1,5 gol por partida, o que o coloca entre os atacantes mais eficazes, e lidera atualmente a lista de artilheiros da competição, conforme informou o site da rádio "Cadena SER".

Apenas dois jogadores superam Raphinha em diferença de gols no Campeonato Espanhol. O primeiro é Sergio Camello, jogador do Rayo Vallecano, com diferença de 3,9, tendo marcado 7 gols em 9 partidas (0,78 gol por partida).

O segundo é Álex Baena, atacante do Atlético de Madrid, com diferença de 3,7, o que o torna artilheiro da equipe com 5 gols. Ainda assim, Raphinha enfrentará um grande desafio no clássico diante da defesa do Real Madrid.

Pedri, jogador fundamental entre as linhas

No meio-campo, Pedri é um jogador central ao lado de Rodri. Embora seu papel seja menos evidente, o jogador das Ilhas Canárias é essencial no estilo de jogo do Barcelona: seus passes que rompem as linhas do adversário no último terço do campo.

O jogador das Ilhas Canárias está entre os melhores do Campeonato Espanhol nessa estatística, superando, entre outros jogadores de ambas as equipes, os números registrados por Arda Güler (48), Gerard Martín (47), Federico Valverde e Rodri (ambos com 46), de acordo com dados reunidos pela rede "Opta". Sua capacidade de encontrar os companheiros entre as linhas pode ser decisiva diante do Real Madrid, que busca anular o estilo de passes do Barcelona.

Se Pedri conseguir superar a pressão e se articular com os atacantes, especialmente Raphinha, o Barcelona terá maiores chances de encontrar espaços e criar oportunidades perigosas.