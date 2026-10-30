Os clubes Arsenal, Liverpool e Manchester United entraram para o círculo dos interessados em contratar Lennart Karl, o jovem jogador do Bayern de Munique, de 18 anos, depois de chamar a atenção com suas atuações ofensivas pela equipe alemã, em meio à polêmica que surgiu recentemente em torno de sua situação dentro do clube e de seu futuro no próximo período.

Christian Falk, jornalista do jornal alemão "Bild", revelou que dirigentes dos três clubes ingleses entraram em contato com ele por telefone para se informar sobre a situação de Karl no Bayern de Munique, durante sua conversa com Julian Agardy, correspondente do clube bávaro, no programa "Bayern Insider" do canal "Bild".

O interesse dos clubes ingleses veio na esteira da polêmica que envolveu o jogador recentemente, especialmente após as críticas feitas a ele por Uli Hoeness, patrono do Bayern de Munique, que afirmou que ele ainda está longe de ser um superastro, ressaltando a necessidade de os jovens jogadores serem humildes, além de ter rejeitado a comparação dele com Michael Olise, considerando que a diferença entre os dois ainda é grande.

Falk disse que o valor exigido para a transferência de Karl é de 60 milhões de euros, uma quantia que os clubes da Premier League inglesa têm condições de arcar, esclarecendo que até o momento não começou nenhuma negociação sobre a renovação do contrato do jogador.

Por outro lado, Falk descartou a possibilidade de o Bayern de Munique abrir mão de seu jovem talento, afirmando que o clube não pretende vendê-lo e não permitirá sua saída por um valor irrisório, especialmente por ele ser um dos formados na academia de base e por o clube contar com ele para moldar o futuro da equipe.

Esses acontecimentos coincidem com as declarações de Jan-Christian Dreesen, diretor esportivo do Bayern de Munique, que afirmou recentemente, em entrevista ao jornal "Sport Bild", que o clube possui a capacidade financeira de arcar com o custo de qualquer transferência.

O contrato de Lennart Karl com o Bayern de Munique vai até o ano de 2029, depois que o contrato que ele assinou em seu aniversário de 18 anos foi convertido em um contrato profissional.