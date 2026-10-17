Na Champions League, o VfB Stuttgart vai bem. Dois jogos, duas vitórias. É um dos nove times que somam o máximo de seis pontos na enorme liga de 36 equipes e está entre os primeiros colocados. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Manchester City, por exemplo, estão em situação pior que a equipe de Sebastian Hoeneß.

Na Bundesliga, porém, as coisas não vão bem. Foram quatro derrotas em seis jogos, três delas nas últimas quatro partidas. A sequência de confrontos, que incluiu Bayern e Borussia Dortmund, não foi fácil, mas a equipe também não somou pontos contra o Hoffenheim e, agora, contra o HSV.

"É claro que é uma pena, mas precisamos admitir que, neste momento, não somos um time de ponta", disse o jogador da seleção Deniz Undav, conhecido por falar sem rodeios, à Sky. "Falta muito daquilo que nos caracterizou nos últimos dois, três anos."

O capitão do Stuttgart foi perguntado sobre o que, exatamente, estava faltando. "Nos últimos anos, conseguíamos vencer jogos como esse e aproveitar as chances. Neste ano, isso está sendo difícil para nós", explicou Undav sobre a partida em Hamburgo. "Sobretudo no segundo tempo, nosso rendimento cai. Precisamos mesmo trabalhar nisso para voltar a subir. Se não, será uma temporada muito, muito difícil."

Sete finalizações, nenhum gol: Undav passa em branco contra o HSV

O VfB não precisava ter perdido para um HSV desfalcado. Undav, que ainda busca seu primeiro gol na Bundesliga nesta temporada, finalizou sete vezes e, sozinho, registrou um xG de 0,61.

"Queríamos vencer, tivemos muitas chances, embora não fossem tão claras. No fim das contas, deveríamos ter empatado; assim, ninguém poderia reclamar", resumiu Undav. "No final, foi uma troca aberta de ataques, e não podemos permitir isso. Mas não adianta: agora precisamos olhar para a frente."

A troca de ataques terminou com a vitória do HSV graças a um golaço de Miro Muheim no fim. Ele acertou um belo chute de longe e deu ao time de Hamburgo a terceira vitória consecutiva, depois de um início de pesadelo com três derrotas e um placar agregado de 0 a 12.

O que o VfB Stuttgart fez de errado no gol sofrido?

Assim como o capitão Undav e o diretor esportivo Fabian Wohlgemuth, o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, considerou a derrota "muito amarga, porque boa parte do nosso plano funcionou, se eu olhar para o primeiro tempo. Não permitimos grandes chances ao HSV. Depois, tivemos oportunidades suficientes para abrir o placar. Mas a eficiência na frente do gol foi um fator importante desta vez."

No gol sofrido, porém, sua equipe precisava "reconhecer a própria responsabilidade", criticou o treinador de 44 anos, "porque não impedimos o contra-ataque que resultou no 0 a 1."

Hoeneß ainda não quis falar especificamente sobre o próximo jogo nem sobre o próximo adversário. Revelou apenas que será "uma experiência incrível" e que sua equipe estará "pronta".

Não surpreende que o VfB esteja ansioso pela próxima partida. Ela será pela Champions League, com o Atlético de Madrid visitando o Ländle. O Stuttgart tem ido bem na principal competição europeia neste outono, mas não há como negar a crise na liga nacional.



