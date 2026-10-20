Não é um simples elogio passageiro: Flick prepara o terreno para o retorno de Ez Abde ao Barcelona

Não foi à toa o elogio de Hansi Flick a Abde Ezzalzouli, estrela do Real Betis, antes do confronto entre a equipe andaluza e o Barcelona, já que o treinador alemão demonstrou admiração pelas qualidades do ponta marroquino, que segue brilhando e valorizando seu passe no mercado, em meio a questionamentos sobre a possibilidade de reavivar o interesse em sua contratação no futuro.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Hansi Flick não distribui grandes elogios sem pensar; pelo contrário, escolhe com cuidado o que diz, a pessoa sobre quem fala e a maneira como expressa sua opinião.

Por isso, o destaque que ele deu a Abde Ezzalzouli durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto entre Real Betis e Barcelona carrega significados mais profundos, ainda que a pergunta tenha sido dirigida especificamente sobre o jogador, já que Flick costuma ser mais reservado e cauteloso quando fala de jogadores que não pertencem à sua equipe.

Flick disse sobre Ezzalzouli: "O que vejo nele me impressiona. É um jogador fantástico, gosto do seu estilo de jogar futebol, da confiança que ele tem em si mesmo nos duelos individuais e da sua capacidade de se movimentar no último terço do campo".

As palavras de Flick não foram um mero elogio passageiro ou uma resposta para se livrar da pergunta, pois o ponta marroquino desperta a admiração do treinador alemão há bastante tempo.

Ezzalzouli esteve na lista de interesses do Barcelona durante as últimas janelas de transferências de verão, como uma opção alternativa para reforçar a posição de ponta. As coisas chegaram ao ponto de haver conversas e sondagens sobre a possibilidade de contratá-lo, mas não avançaram além dessa etapa.

O Barcelona ainda mantém 20% do valor de qualquer venda futura de Ezzalzouli.

Quando o jogador marroquino se transferiu para o Real Betis em 2023, as duas partes acordaram que o clube catalão receberia 50% do valor de sua revenda, mas a transferência de Vitor Roque para o Palmeiras alterou os termos do acordo.

Como o Real Betis precisava concordar com a negociação da transferência de Vitor Roque, uma vez que o jogador brasileiro estava com a equipe andaluza por empréstimo, ficou acordado que o Barcelona abriria mão de 30% dos 50% que possuía sobre o valor da venda futura de Ezzalzouli.

No fim das contas, essa medida se mostrou um grande acerto para o clube andaluz, depois que o valor de mercado do ponta marroquino continuou subindo, chegando atualmente a 40 milhões de euros.

E, caso o jogador siga mantendo seu nível atual, seu valor pode subir ainda mais até a próxima janela de transferências de verão.

Ezzalzouli foi o melhor jogador da sua equipe diante do Barcelona, após demonstrar qualidades notáveis em termos de velocidade, arrancada, força e finalização.

Ele não se limitou a marcar o terceiro gol do Real Betis, com o qual reduziu a diferença para 2 a 3, após um contra-ataque rápido que finalizou de forma perfeita no gol de Joan García, mas também foi uma fonte constante de incômodo para o francês Jules Koundé pelo lado esquerdo, onde o zagueiro francês enfrentou grandes dificuldades na tentativa de parar o ponta internacional marroquino.

Atualmente, Ezzalzouli possui uma velocidade de arrancada e uma capacidade de conduzir a bola que estão entre as melhores da Europa.

Ele também se tornou uma peça indispensável na escalação de Manuel Pellegrini no Real Betis, e seu brilho não se limitou às competições domésticas, mas continuou se impondo também na Liga dos Campeões da Europa, após marcar um dos principais gols da rodada diante do Porto.

O futuro permanece aberto a inúmeras possibilidades, mas o interesse anterior de Flick em Ezzalzouli indica que o treinador alemão percebeu um potencial especial no jogador.

E, com o Barcelona dispondo de opções na posição de ponta, como Karim Adeyemi e Anthony Gordon, isso não impede Flick de expressar sua admiração pelo jogador marroquino, e talvez os caminhos dos dois voltem a se cruzar em uma etapa posterior.



