O ex-jogador de 38 anos criticou a falta de verdadeiros líderes com personalidade no elenco XXL de 44 jogadores do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, e assim reforçou a tese muito debatida do ex-manager Oliver Bierhoff. Kruse negou ao jogador de 31 anos do Bayern de Munique, apesar da braçadeira de capitão, a condição de figura de liderança: "Para mim, Joshua Kimmich, apesar da braçadeira no Bayern, também não é um jogador líder."

Kruse justificou sua opinião com uma definição de liderança em campo. "Leadership não se mostra apenas pela braçadeira de capitão e por entradas duras, leadership é muito mais do que isso. Para mim, Kimmich não é o nome certo para isso", deixou claro o jogador que disputou 14 partidas pela seleção.

O ex-profissional vê um dos principais problemas na composição da atual seleção nacional. Faltam ao elenco da DFB personagens marcantes, "porque tudo está alisado".

Getty Images

Em que plano Jürgen Klopp conta com Joshua Kimmich na equipe da DFB?

O técnico da seleção Klopp conta firmemente com Kimmich como líder central, independentemente dos debates públicos, e pretende utilizá-lo em sua posição preferida. Na Copa do Mundo, o jogador do Bayern ainda precisou quebrar o galho na lateral direita, mas agora deve voltar a organizar o meio-campo defensivo.

"Nós o vemos como meio-campista", deixou claro Klopp. "Não tivemos uma conversa em que falamos dele como lateral-direito."

O técnico da seleção, porém, também cobrou seu capitão para os desafios que se aproximam. "A estabilidade só vem da defesa, da forma como se trabalha defensivamente, e para isso eu preciso de cada um. Agora se trata de nos comprometermos com isso. Isso vale tanto para o Jo quanto para qualquer outro", explicou Klopp durante o anúncio de sua convocação.