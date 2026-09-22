Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Baller League - Final FourGetty Images Sport
Jochen Tittmar
Traduzido por

"Não é um jogador de liderança": Max Kruse detona Joshua Kimmich sem piedade

Liga das Nações A
Alemanha
J. Kimmich
M. Kruse

No podcast "Beidfüßig", do portal "Wettbasis", o ex-jogador da seleção Max Kruse fez críticas fundamentais ao papel de liderança de Joshua Kimmich na equipe da DFB.

O ex-jogador de 38 anos criticou a falta de verdadeiros líderes com personalidade no elenco XXL de 44 jogadores do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, e assim reforçou a tese muito debatida do ex-manager Oliver Bierhoff. Kruse negou ao jogador de 31 anos do Bayern de Munique, apesar da braçadeira de capitão, a condição de figura de liderança: "Para mim, Joshua Kimmich, apesar da braçadeira no Bayern, também não é um jogador líder."

Kruse justificou sua opinião com uma definição de liderança em campo. "Leadership não se mostra apenas pela braçadeira de capitão e por entradas duras, leadership é muito mais do que isso. Para mim, Kimmich não é o nome certo para isso", deixou claro o jogador que disputou 14 partidas pela seleção.

O ex-profissional vê um dos principais problemas na composição da atual seleção nacional. Faltam ao elenco da DFB personagens marcantes, "porque tudo está alisado".

Joshua KimmichGetty Images

Em que plano Jürgen Klopp conta com Joshua Kimmich na equipe da DFB?

O técnico da seleção Klopp conta firmemente com Kimmich como líder central, independentemente dos debates públicos, e pretende utilizá-lo em sua posição preferida. Na Copa do Mundo, o jogador do Bayern ainda precisou quebrar o galho na lateral direita, mas agora deve voltar a organizar o meio-campo defensivo.

"Nós o vemos como meio-campista", deixou claro Klopp. "Não tivemos uma conversa em que falamos dele como lateral-direito."

O técnico da seleção, porém, também cobrou seu capitão para os desafios que se aproximam. "A estabilidade só vem da defesa, da forma como se trabalha defensivamente, e para isso eu preciso de cada um. Agora se trata de nos comprometermos com isso. Isso vale tanto para o Jo quanto para qualquer outro", explicou Klopp durante o anúncio de sua convocação.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google