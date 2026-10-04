O BVB registrou, na temporada encerrada, um prejuízo líquido de 21,7 milhões de euros, depois de, no período anterior, ainda ter obtido um superávit de 6,5 milhões de euros. A diretoria do BVB, liderada por seu porta-voz Carsten Cramer, se posicionou de forma clara sobre esse desenvolvimento na mensagem de saudação do balanço: o déficit anual "não é satisfatório para nós".

Além do resultado negativo, o faturamento total dos Aurinegros também caiu de forma significativa. As receitas encolheram 12,5%, de 526 milhões de euros para 460,5 milhões de euros. A queda mais grave aconteceu na área dos direitos de exploração midiática: as cotas de TV caíram de 103,4 milhões de euros para 72,1 milhões de euros.

O principal responsável pelo resultado negativo é a eliminação precoce nas competições de copa. Na Champions League, a equipe ficou longe de alcançar as quartas de final almejadas e acabou eliminada já nos playoffs contra a Atalanta Bergamo. Também na Copa da Alemanha, o resultado ficou abaixo do que os dirigentes haviam projetado, já que a eliminação prematura veio nas oitavas de final contra o Bayer Leverkusen.

Além disso, a forma de contabilização da Copa do Mundo de Clubes do verão de 2025 afetou o balanço. As receitas deste torneio foram distribuídas por dois exercícios fiscais, com a maior parte, de 33,9 milhões de euros, sendo atribuída à temporada 2024/25, enquanto apenas 11,2 milhões de euros puderam ser registrados para 2025/26.

Getty Images

BVB quer se tornar menos dependente de receitas com transferências

Apesar da queda nas receitas, o clube ao menos conseguiu apresentar números positivos no mercado de transferências: neste ponto, o resultado subiu 21,4 milhões de euros, chegando a 59,3 milhões de euros. Esses ganhos, porém, não foram suficientes para compensar integralmente a perda de receitas da operação esportiva.

A diretoria do clube busca aqui uma correção fundamental de rota: "Nosso objetivo é tornar o Borussia Dortmund menos dependente de receitas com transferências e fortalecer a capacidade econômica da empresa no longo prazo", diz o relatório anual.

Ainda assim, a cúpula do BVB segue se vendo sobre uma base financeira sólida. Cramer ressaltou a resiliência e disse: "Mas o que é importante: o Borussia Dortmund continua extremamente saudável. Nosso patrimônio líquido segue em cerca de 300 milhões de euros, o índice de capital próprio supera 50%, e não contraímos novas dívidas financeiras nem precisamos recorrer a linhas de crédito em conta-corrente."