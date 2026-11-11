“Não é o que queremos!”: Bart Verbruggen cobra melhora defensiva da Holanda

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O goleiro dos Países Baixos Bart Verbruggen manifestou decepção com o desempenho defensivo da seleção nos últimos jogos da Liga das Nações da UEFA. Às vésperas dos confrontos contra Grécia e Alemanha, Verbruggen destacou que não sofrer gols exige um esforço defensivo coletivo.

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Verbruggen cobra reação defensiva da seleção dos Países Baixos

Enquanto a seleção dos Países Baixos se prepara para seus últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA contra Grécia e Alemanha, o goleiro Bart Verbruggen comentou os números defensivos recentes da equipe. Embora já tenha acumulado várias partidas sem sofrer gols pelo Brighton, quando concedeu entrevista à ESPN, a seleção dos Países Baixos havia sofrido cinco gols nos quatro jogos anteriores da fase de grupos.

O goleiro de 24 anos não fugiu da avaliação das fragilidades defensivas que precisam de atenção urgente antes dos confrontos contra adversários de alto nível.

Após mudanças de última hora na defesa, com a saída de Virgil van Dijk por problemas físicos, o elenco ficou com 23 jogadores até a convocação do defensor Sepp van den Berg, do Brentford, para substituí-lo. A seleção dos Países Baixos divide atualmente a liderança do Grupo 2 com a Grécia, com oito pontos, o que torna a solidez defensiva fundamental nos próximos jogos.

Não sofrer gols é responsabilidade de toda a equipe

Ao abordar o contraste entre seu desempenho pelo clube e os números defensivos da seleção, Verbruggen ressaltou que evitar gols é uma tarefa de toda a equipe, não apenas do goleiro.

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“É claro que você fica decepcionado quando sofre gols”, admitiu Verbruggen sobre os cinco gols sofridos. “Não sofrer gols é um esforço coletivo, não uma responsabilidade apenas do goleiro.”

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“Minha principal tarefa é impedir que a bola entre no gol, e me sinto responsável por isso, inclusive por organizar a linha defensiva quando sofremos gols.”

Avaliação construtiva e busca constante por evolução

Verbruggen revelou que o elenco já discutiu abertamente sua organização defensiva e afirmou que não há qualquer pânico no grupo.

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“Não é o que queremos, e é algo que discutimos. Não há pânico algum no elenco; é simplesmente mais um aspecto do nosso jogo que podemos aprimorar daqui para a frente”, afirmou.

Ao refletir sobre seu desenvolvimento, o goleiro acrescentou que nunca se considera um jogador completo e destacou que combinar o trabalho árduo diário com a experiência acumulada é a chave para continuar evoluindo.

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Seleção dos Países Baixos se prepara para jogos decisivos contra Grécia e Alemanha

A seleção dos Países Baixos receberá a Grécia na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, na sexta-feira, 13 de novembro, antes de viajar a Berlim para enfrentar a Alemanha na segunda-feira, 16 de novembro.

Com a fase de grupos chegando à reta final, Verbruggen e seus companheiros de defesa sabem que eliminar os erros individuais e coletivos será fundamental para garantir a classificação.

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Com vasta experiência e uma vontade insaciável de melhorar, Verbruggen pretende ser uma presença segura no gol da seleção dos Países Baixos.