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O Real Madrid tem um verdadeiro tesouro com Kylian Mbappé no elenco. O francês é um dos jogadores de ataque mais decisivos do mundo e, a cada temporada, supera a marca de 40 participações em gols com impressionante facilidade e regularidade.

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Segundo o jornal espanhol "Marca", os números de Mbappé no Real Madrid refletem esse grande impacto: ele marcou 44 gols, deu quatro assistências e sofreu 4 pênaltis em sua primeira temporada com a camisa branca.

O astro francês manteve o alto nível na temporada passada, com 42 gols, 3 assistências e mais 4 pênaltis sofridos, enquanto na atual temporada soma 17 gols, 3 assistências e dois pênaltis sofridos.

O impacto ofensivo do atacante francês é enorme, mas a outra boa notícia no Real Madrid é que o time não conta com apenas um Mbappé, e sim com "dois".

O trio formado por Arda Güler, Jude Bellingham e Diomande reproduz o impressionante poder ofensivo de Kylian, numa equação de três contra um que resulta em uma produção ofensiva semelhante à que Mbappé gera sozinho.

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Se o camisa 10 já soma 22 participações em gols pelo Real Madrid nesta temporada, seus três companheiros, juntos, chegaram a 24.

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Isso é uma boa notícia para o técnico José Mourinho, pois alivia, de certa forma, a inevitável dependência da equipe em relação a um jogador tão decisivo diante do gol.

O trio supera por pouco a produção ofensiva do astro do Real Madrid: Güler marcou 5 gols e deu 5 assistências, Bellingham marcou 5 e deu 4, e Diomande fez 4 gols e deu uma assistência.

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Assim, o trio se transforma em 3 armas fundamentais no ataque merengue, que, com eles, tem à disposição "outro Mbappé" em campo.

Poder de fogo que aproxima o Real do Barcelona

As duas "versões" de Mbappé com que o Real Madrid joga foram um fator decisivo na sequência de oito vitórias consecutivas da equipe.

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O time merengue elevou claramente seu poder ofensivo, em linha com o que se espera de uma equipe repleta de jogadores de grande impacto no ataque.

Durante essa ótima sequência, o Real Madrid marcou 24 gols, média de 3 por partida, superando os 20 gols anotados nos primeiros 8 jogos da temporada.

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Essa produção ofensiva no último mês aproxima a equipe da marca do Barcelona, que fez 26 gols no mesmo período.

Por outro lado, a média de gols do time catalão caiu, depois de a equipe do técnico Hansi Flick ter alcançado a impressionante marca de 36 gols nos primeiros 8 jogos da temporada, média de 4,5 gols por partida.