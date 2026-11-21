O Real Madrid tem um verdadeiro tesouro com Kylian Mbappé no elenco. O francês é um dos jogadores de ataque mais decisivos do mundo e, a cada temporada, supera a marca de 40 participações em gols com impressionante facilidade e regularidade.
Segundo o jornal espanhol "Marca", os números de Mbappé no Real Madrid refletem esse grande impacto: ele marcou 44 gols, deu quatro assistências e sofreu 4 pênaltis em sua primeira temporada com a camisa branca.
O astro francês manteve o alto nível na temporada passada, com 42 gols, 3 assistências e mais 4 pênaltis sofridos, enquanto na atual temporada soma 17 gols, 3 assistências e dois pênaltis sofridos.
O impacto ofensivo do atacante francês é enorme, mas a outra boa notícia no Real Madrid é que o time não conta com apenas um Mbappé, e sim com "dois".
O trio formado por Arda Güler, Jude Bellingham e Diomande reproduz o impressionante poder ofensivo de Kylian, numa equação de três contra um que resulta em uma produção ofensiva semelhante à que Mbappé gera sozinho.
Se o camisa 10 já soma 22 participações em gols pelo Real Madrid nesta temporada, seus três companheiros, juntos, chegaram a 24.
Isso é uma boa notícia para o técnico José Mourinho, pois alivia, de certa forma, a inevitável dependência da equipe em relação a um jogador tão decisivo diante do gol.
O trio supera por pouco a produção ofensiva do astro do Real Madrid: Güler marcou 5 gols e deu 5 assistências, Bellingham marcou 5 e deu 4, e Diomande fez 4 gols e deu uma assistência.
Assim, o trio se transforma em 3 armas fundamentais no ataque merengue, que, com eles, tem à disposição "outro Mbappé" em campo.
Poder de fogo que aproxima o Real do Barcelona
As duas "versões" de Mbappé com que o Real Madrid joga foram um fator decisivo na sequência de oito vitórias consecutivas da equipe.
O time merengue elevou claramente seu poder ofensivo, em linha com o que se espera de uma equipe repleta de jogadores de grande impacto no ataque.
Durante essa ótima sequência, o Real Madrid marcou 24 gols, média de 3 por partida, superando os 20 gols anotados nos primeiros 8 jogos da temporada.
Essa produção ofensiva no último mês aproxima a equipe da marca do Barcelona, que fez 26 gols no mesmo período.
Por outro lado, a média de gols do time catalão caiu, depois de a equipe do técnico Hansi Flick ter alcançado a impressionante marca de 36 gols nos primeiros 8 jogos da temporada, média de 4,5 gols por partida.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo