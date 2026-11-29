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Um astro argentino revelou o desejo de vestir a camisa 10 da seleção de seu país, como sucessor do lendário Lionel Messi, que se aposentou da seleção.

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A questão de quem herdará a lendária camisa 10 da seleção argentina é um tema quente no país. A camisa, que ficou vaga depois da era Lionel Messi, desperta grande interesse e um amplo debate dentro da seleção.

Diversas reportagens apontaram Nico Paz, astro do Como, da Itália, como o principal candidato a suceder Messi com a camisa 10 da Argentina, mas parece que outro jogador que atua na Itália quer essa honra para si.

De acordo com o site Foot Mercato, Lautaro Martínez, astro da Inter de Milão, quer vestir a camisa 10 da seleção argentina no próximo período.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de usar a icônica camisa, Lautaro Martínez demonstrou entusiasmo: “Com certeza, eu gostaria de usá-la”. Em seguida, ressaltou a importância histórica do número: “Diego a usou, assim como o Leo, que é considerado o maior jogador da história do futebol. Vivi momentos maravilhosos e inesquecíveis com ele”.

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Essas declarações certamente vão gerar grande debate no país, sobretudo porque o atacante fez questão de deixar a porta aberta: “Mas ainda não está decidido. Temos que esperar até março para ver quem vai usá-la”.

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O anúncio chega num momento em que Nico Paz ganha cada vez mais destaque. Ele é visto como o concorrente natural mais forte pelo posto e, muitas vezes, como o mais indicado no longo prazo para liderar a seleção na próxima geração, por causa da pouca idade.

Entre o vínculo afetivo e o prestígio de um jogador experiente como Lautaro Martínez, que ressalta sua forte relação com Lionel Messi, e o surgimento de um jovem talento preparado para dar continuidade ao legado, a expectativa é de um debate acalorado na Argentina até a próxima Data Fifa, em março.

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A mãe de Messi escolhe o sucessor

Lionel Messi disputou sua última partida pela seleção argentina em 6 de outubro passado, contra Benin, num amistoso de homenagem realizado no Estádio Monumental, na capital Buenos Aires, que terminou com vitória argentina por 3 a 0.

A mãe de Messi estava no estádio para acompanhar a despedida do filho da seleção argentina, evento que foi assistido por fãs de futebol do mundo inteiro.

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Fabián Paz, estilista argentino e tio de Nico Paz, jogador do Como e da seleção argentina, contou bastidores curiosos daquela noite.

Em entrevista à rádio La Red, Fabián Paz disse: “Na despedida de Messi, o Nico saiu do vestiário e a mãe do Messi estava chorando”.

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E continuou: “Ele foi cumprimentá-la, porque a conhecia, e a mãe do Messi segurou a mão do Nico e disse: ‘Você é o sucessor do meu filho’”.

Ele prosseguiu: “Quando o Nico saiu, estava em choque. Ele me disse: ‘Não consigo acreditar no que acabou de acontecer’. E contou isso como algo incrível. No fundo, ele é como uma criança”.

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E completou: “Não passava pela cabeça dele que seria o sucessor de Messi. Para o Nico, o maior de tudo foi conhecer o Lionel e jogar com ele. É como se ele não acreditasse. Além disso, como não mora aqui, ele não sofre a pressão que os outros jogadores sofrem. Aqui o futebol é vivido de outra forma, com outra paixão e outra loucura, por isso ele ainda se surpreende muito”.