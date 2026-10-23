O italiano Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham Hotspur, insinuou sua frustração com as contratações recorrentes do Chelsea de peças de seu antigo clube, o Brighton, mas enfatizou que não possui qualquer motivação extra quando sua equipe for visitante no estádio Stamford Bridge no sábado.

O Chelsea gastou mais de 300 milhões de libras esterlinas para contratar 16 jogadores e funcionários do Brighton desde que o grupo "BlueCo" concluiu sua aquisição do clube em maio de 2022.

De Zerbi havia assumido o cargo de diretor técnico do Brighton em setembro daquele ano, depois que Graham Potter deixou o clube para se juntar à comissão técnica do Chelsea.

Durante sua passagem, que durou dois anos, o Chelsea quebrou o recorde de transferências britânicas ao contratar Moisés Caicedo do Brighton por 115 milhões de libras esterlinas, e Marc Cucurella por 63 milhões de libras esterlinas, além de contratar o goleiro Robert Sánchez por 25 milhões de libras esterlinas, e recorrer aos serviços de Paul Winstanley e Sam Jewell em funções de contratações.

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Em resposta a uma pergunta sobre sua opinião a respeito daquela experiência, De Zerbi disse nesta sexta-feira, segundo o site ESPN: "O que você acha? (Não é ótimo?), não, de forma alguma. Eles compraram bons jogadores; Caicedo, João Pedro, e agora Welbeck, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Robert Sánchez, e Levi Colwill".

O técnico italiano acrescentou: "Estou sempre motivado, seja diante do Chelsea ou de qualquer outra equipe. Quando você trabalha no Brighton, você trabalha para fazer a felicidade do clube. E, para deixar seu clube feliz, você às vezes precisa vender jogadores, pois os jogadores querem e pressionam para sair rumo a um clube maior, isso é o futebol, e é uma parte natural dele".

Em vez disso, De Zerbi concentrou-se em direcionar a frustração resultante do histórico catastrófico do Tottenham em Stamford Bridge, onde a equipe conquistou apenas uma vitória em 33 visitas na Premier League.

De Zerbi prosseguiu: "Para mim, isso é uma motivação extra, e quero que os jogadores aproveitem esse histórico negativo para nos dar mais estímulo, mentalidade e energia para vencer a partida, porque temos a qualidade suficiente para alcançar a vitória".

No que diz respeito à prontidão para a partida, o trio Pedro Porro, Andy Robertson e Omar Marmoush ficou à disposição para atuar diante do Chelsea.

Por outro lado, seguem os desfalques de Lucas Bergvall e Destiny Udogie (por lesões no joelho), e Savio (lesão muscular), enquanto Rodrigo Bentancur está fora por suspensão.

Paira a dúvida sobre a participação de James Maddison após ele ter marcado em sua primeira atuação como titular em quase 18 meses, contra o Coventry City na última segunda-feira, enquanto a situação de Dejan Kulusevski está sendo avaliada após seu retorno para atuar na mesma partida, depois de uma ausência que durou 526 dias.