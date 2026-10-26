Felix Magath, ex-técnico do Bayern de Munique, provocou uma surpresa em suas escolhas para o prêmio Bola de Ouro deste ano, ao conceder as três primeiras posições a jogadores da seleção espanhola, colocando Marc Cucurella, lateral do Real Madrid, na liderança, seguido por Rodri, jogador do Barcelona, e depois Fabián Ruiz, astro do Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal alemão "Bild", Magath justificou sua escolha por Cucurella, de 28 anos, pelas atuações destacadas que vem apresentando na posição de lateral-esquerdo, elogiando suas capacidades defensivas e físicas, além de suas contribuições ofensivas, que o tornaram um dos elementos importantes nas fileiras da seleção espanhola.

Magath disse sobre o jogador do Real Madrid: "Ele é um jogador de nível mundial na posição de lateral-esquerdo, sempre presente, forte na corrida e raramente falha em qualquer desarme", destacando o grande papel que Cucurella desempenhou na conquista da Copa do Mundo pela Espanha, o que reforçou sua convicção sobre o merecimento dele em receber o prêmio individual mais importante do futebol.

O treinador alemão explicou que o que diferencia Cucurella é sua capacidade de equilibrar os deveres defensivos e o apoio ofensivo, já que mantém a coesão de seu time na linha defensiva, sem abrir mão de seu papel na construção das jogadas e na participação no avanço para frente.

Rodri e Fabián Ruiz

Rodri, jogador do Barcelona, ficou na segunda posição entre as escolhas de Magath, que o descreveu como a força motriz do meio-campo da seleção espanhola, graças ao seu papel na organização do jogo e na ligação entre os setores, além de sua capacidade de impor o ritmo e controlar o andamento das partidas.

Já a terceira posição coube a Fabián Ruiz, jogador do Paris Saint-Germain, de 30 anos, que recebeu elogios do treinador alemão por seu papel na conquista do equilíbrio e da estabilidade dentro da seleção espanhola.

Magath apontou que Ruiz possui grande importância no sistema do time, e também se baseou em sua conquista do título da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain, considerando que suas conquistas e atuações o tornam digno de estar entre os 3 melhores jogadores do mundo.