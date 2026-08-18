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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Não é Harry Kane: Al-Hilal abre os cofres por atacante da Inglaterra

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O "líder" busca um substituto para o francês Karim Benzema

O Al-Hilal abriu os cofres para contratar um novo atacante da seleção da Inglaterra durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que o Al-Hilal apresentou uma proposta ao Aston Villa para contratar seu atacante inglês Ollie Watkins durante a atual janela de transferências de verão.

Romano explicou, em uma publicação em sua conta pessoal na plataforma "X", que o clube saudita oferece ao clube inglês a quantia de 45 milhões de euros, incluindo os bônus, para fechar o negócio.

Esta passou a ser a terceira proposta feita pelo Al-Hilal ao Aston Villa para contratar Watkins, uma vez que o clube inglês recusou duas ofertas anteriores do "Líder", segundo o próprio Romano.

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Por sua vez, o jogador de 30 anos parece interessado em se transferir para o Al-Hilal na atual janela de transferências de verão, mas terá de esperar pela aprovação do Aston Villa antes de resolver as coisas de maneira oficial.

Watkins se tornou o segundo atacante inglês que o Al-Hilal manifesta desejo de contratar durante a atual janela de transferências de verão, depois de Harry Kane, astro do Bayern de Munique, cujo nome também foi associado ao Kingdom Arena.

Isso acontece no momento em que o Al-Hilal busca um novo atacante para comandá-lo na próxima temporada, diante de seu desejo de se desfazer de seu atacante francês Karim Benzema durante a atual janela de transferências de verão.

Vale lembrar que Watkins foi um dos melhores atacantes da Premier League nos últimos anos, tendo participado de 55 partidas pelo Aston Villa na última temporada, nas quais marcou 21 gols e deu 5 assistências.

O atacante inglês foi um dos integrantes da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas participou de apenas duas partidas como reserva, nas quais não conseguiu marcar nem dar nenhuma assistência.

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