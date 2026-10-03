Em uma noite marcada por sua grande atuação diante da seleção da França, Gianluigi Donnarumma não se limitou a defender a meta da Itália, mas também definiu sua posição na corrida pela Bola de Ouro, revelando o nome do jogador que considera o mais merecedor do prêmio.

O goleiro do Manchester City brilhou de forma marcante durante o confronto entre França e Itália, que terminou empatado em 1 a 1, conquistando o prêmio de melhor em campo segundo a avaliação da equipe de redação do "Foot Mercato".

Após o apito final, Donnarumma foi questionado sobre seu candidato preferido para conquistar a próxima Bola de Ouro, e sua escolha surpreendeu alguns, ao dar seu voto para o ex-companheiro no Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, que era seu adversário na mesma partida.

Donnarumma disse em francês, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Quem é meu candidato preferido para a Bola de Ouro? Ousmane Dembélé".

Donnarumma vestiu a camisa do Paris Saint-Germain entre 2021 e 2025, e viveu com o clube uma fase histórica, na qual o time parisiense conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões da Europa.

O goleiro italiano foi um dos principais nomes do Paris Saint-Germain entre 2021 e 2025, ao lado de Dembélé, que mais tarde se tornou um dos principais candidatos ao prestigiado prêmio individual.







