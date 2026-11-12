O jornal Sport noticiou que o Liverpool é um dos clubes que acompanham de perto a situação de Alejandro Baldé, antes da janela de transferências de inverno.
Desta vez, a indicação veio da boca de Danny Murphy, ex-jogador do Liverpool, que recomendou publicamente a contratação de Baldé, sabendo-se que o time inglês conta atualmente com Ronald Araújo, que atua emprestado pelo Barcelona.
Em declarações concedidas ao site Betarades, Murphy considera que Baldé possui as características ideais para reforçar a posição de lateral-esquerdo no Liverpool, posição que ainda gera dúvidas apesar da contratação de Milos Kerkez.
Murphy afirmou: "Acho que Baldé poderia ser um jogador fantástico para o Liverpool, porque possui um talento excepcional, além da sua experiência em jogar por um grande clube, e tudo o que isso acarreta em termos de pressão. É um bom jogador".
Murphy também abordou as dificuldades que Kerkez enfrenta para firmar-se no time comandado pelo treinador Andoni Iraola.
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Ele explicou: "Acho que o Liverpool vai procurar um lateral-esquerdo, embora seja algo complicado, porque não conheço Kerkez pessoalmente. Sei que ele se esforça muito, e isso pode ser notado pela sua vitalidade dentro de campo, além de parecer evidente que ele se importa com o time".
O ex-jogador do Liverpool considera que a experiência de Baldé no Barcelona representa uma vantagem importante em comparação com os demais candidatos.
Ele disse: "O mais importante é contratar um jogador que não te faça duvidar da sua capacidade de suportar as pressões que acompanham o fato de atuar por um grande clube".
A situação do zagueiro do Barcelona desperta um interesse crescente na Inglaterra. Além do Liverpool, os nomes do Manchester United e do Manchester City também foram associados ao seu futuro.
As pessoas próximas ao jogador, lideradas por Jorge Mendes, trabalham para explorar diferentes opções para o próximo mês de janeiro, com preferência por uma saída por empréstimo até o fim da temporada.
O clube Roma também estudou a possibilidade de contratá-lo, mas, de acordo com o que publicou o jornal Il Messaggero, o treinador Gian Piero Gasperini decidiu dar prioridade ao reforço do setor ofensivo. A lista dos clubes interessados inclui ainda Juventus e Mônaco.
Caberá ao Barcelona definir sua posição em relação a Baldé, diante da possibilidade de sua saída do clube durante a próxima janela de transferências.
Enquanto isso, prosseguem as declarações favoráveis à sua contratação vindas da Inglaterra. A mais recente foi de Danny Murphy, um dos nomes que gozam de prestígio em Anfield, e que vê claramente que o internacional espanhol seria perfeitamente adequado ao Liverpool.