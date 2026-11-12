Não é Araújo: ídolo do Liverpool recomenda a contratação de astro do Barcelona

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Alejandro Baldé, estrela do Barcelona, segue atraindo o interesse de clubes da Premier League, após a redução do seu papel nos planos do técnico Hansi Flick.

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Alejandro Baldé, estrela do Barcelona, continua a atrair o interesse de clubes da Premier League, após a redução de seu papel nos planos do técnico Hansi Flick.

O jornal Sport noticiou que o Liverpool é um dos clubes que acompanham de perto a situação de Alejandro Baldé, antes da janela de transferências de inverno.

Desta vez, a indicação veio pela boca de Danny Murphy, ex-jogador do Liverpool, que recomendou publicamente a contratação de Baldé, sabendo-se que a equipe inglesa conta atualmente com Ronald Araújo, que joga por empréstimo do Barcelona.

Em declarações concedidas ao site Betaradise, Murphy considera que Baldé tem as características ideais para reforçar a posição de lateral-esquerdo no Liverpool, posição que ainda gera dúvidas apesar da contratação de Miloš Kerkez.

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Murphy afirmou: "Acho que Baldé pode ser um jogador excelente para o Liverpool, porque tem um talento excepcional, além de sua experiência em jogar por um grande clube, e tudo o que isso acarreta em termos de pressão. Ele é um bom jogador".

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Murphy também abordou as dificuldades que Kerkez enfrenta para firmar-se na equipe comandada pelo técnico Andoni Iraola.

Ele explicou: "Acho que o Liverpool vai buscar um lateral-esquerdo, embora seja algo complicado, porque não conheço Kerkez pessoalmente. Sei que ele se esforça muito, e isso pode ser notado pela sua vitalidade dentro de campo, e também parece claro que se importa com a equipe".

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O ex-jogador do Liverpool considera que a experiência de Baldé no Barcelona representa uma vantagem importante em comparação com os outros candidatos.

Ele disse: "O mais importante é contratar um jogador que não deixe você duvidar de sua capacidade de suportar as pressões que acompanham jogar por um grande clube".

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A situação do zagueiro do Barcelona desperta interesse crescente na Inglaterra. Além do Liverpool, os nomes de Manchester United e Manchester City também foram ligados ao seu futuro.

Os próximos do jogador, liderados por Jorge Mendes, trabalham para explorar diferentes opções para o próximo mês de janeiro, com preferência por sua saída por empréstimo até o fim da temporada.

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O clube Roma também estudou a possibilidade de contratá-lo, mas, segundo o que publicou o jornal Il Messaggero, o técnico Gian Piero Gasperini decidiu dar prioridade ao reforço do setor ofensivo. A lista de clubes interessados também inclui Juventus e Monaco.

Caberá ao Barcelona definir sua posição em relação a Baldé diante da possibilidade de sua saída do clube durante a próxima janela de transferências.

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Nesse ínterim, continuam as declarações favoráveis à sua contratação vindas da Inglaterra. A mais recente foi de Danny Murphy, um dos nomes que gozam de prestígio em Anfield, e que vê claramente que o internacional espanhol se encaixaria perfeitamente no Liverpool.