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imago-sport-1082248721.jpgJoan Gosa
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Não é Araújo: Barcelona define condição para vender seu craque ao Liverpool

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Disputa aguardada entre Liverpool e Atlético de Madrid pela joia do Barcelona

O Liverpool pretende reforçar o elenco com a contratação de Marc Bernal, destaque do Barcelona, durante a próxima janela de transferências de verão.

A rede TEAMtalk informou que Andoni Iraola, técnico do Liverpool, deseja contratar Bernal e levá-lo para Anfield.

Bernal foi formado na academia de La Masia, antes de se firmar no elenco do time principal, sendo que seu contrato se estende até o verão de 2029.

O meio-campista espanhol, de 19 anos e com passagem pela seleção nacional, marcou 5 gols e deu 3 assistências nas 44 partidas que disputou com o Barcelona em todas as competições até agora em sua carreira.

Segundo o jornalista espanhol Juan Jesús, o Liverpool tem interesse em contratar Bernal durante o ano de 2027.

Jesús disse por meio de sua conta na rede social X: "Bernal atrai o interesse de vários clubes, já que Liverpool e Atlético de Madrid o observam de perto, com Diego Simeone e Andoni Iraola grandes admiradores de suas capacidades e características".

E prosseguiu: "O jogador quer convencer Flick, mas seu tempo de atuação será avaliado no mês de junho. E diante da presença de jogadores intocáveis como Pedri, Gavi, Frenkie de Jong e Rodri, Bernal não é a primeira opção do treinador".

E destacou: "Se ele não estiver satisfeito com seu papel, é muito provável que uma transferência definitiva passe a ser cogitada, e não apenas um empréstimo. O Barcelona não quer vendê-lo, a menos que o próprio jogador peça para sair".

Vale lembrar que Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, atua nesta temporada pelo Liverpool, por empréstimo.


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