O jornalista espanhol Roberto Gómez gerou polêmica sobre a nomeação do árbitro para o aguardado Clássico entre Barcelona e Real Madrid, após revelar que Hernández Hernández, que inicialmente era o candidato a comandar o confronto, não assumirá a missão, apontando que as objeções do treinador português José Mourinho estariam por trás da mudança de planos.

Gómez disse, durante sua aparição no programa "La Tribu", na "Radio Marca", que o comitê de arbitragem caminhava para escolher Hernández Hernández, antes de voltar atrás nessa opção, após a polêmica provocada pela revelação antecipada do nome do possível árbitro da partida.

Quando Raúl Varela lhe perguntou se a mudança na nomeação estava relacionada às objeções de Mourinho, Gómez respondeu afirmativamente, explicando que o treinador português expressou duas vezes seu espanto por saber o nome do árbitro muito antes da data da partida.

O jornalista acrescentou que a orientação inicial previa recorrer a um árbitro com experiência em Copa do Mundo, apontando que Hernández Hernández era o candidato mais cotado, antes de os cálculos mudarem.

Gómez prosseguiu dizendo que as partes envolvidas não querem dar a Mourinho uma oportunidade adicional de escalar suas objeções, afirmando: "O que eles não querem é dar a Mourinho qualquer pretexto", em referência à sensibilidade do tema da arbitragem antes do aguardado confronto.

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Apesar de falar sobre a exclusão de Hernández Hernández dos cálculos, Gómez não revelou a identidade do árbitro substituto, limitando-se a lançar os nomes de Alberola Rojas e Sánchez Martínez entre as possibilidades, sem confirmar nenhum deles.

Polêmica do confronto entre Real e Sevilla

Gómez abordou também a polêmica de arbitragem que acompanhou o confronto entre Real Madrid e Sevilla, e a aguardada reunião entre Fran Soto e representantes do clube andaluz para discutir as decisões controversas no estádio Santiago Bernabéu.

O jornalista questionou a utilidade da reunião, indagando o grau de transparência que ela poderia proporcionar, e também rejeitou a ideia de que o presidente do comitê de arbitragem seja obrigado a apresentar explicações pessoais para cada decisão de arbitragem, enquanto ressaltou a importância de disponibilizar as imagens aos clubes e esclarecer os casos mais polêmicos.

Gómez apontou que a expulsão de Arda Güler, caso tivesse ocorrido e com o placar indicando o empate sem gols aos 25 minutos, poderia ter mudado o rumo da partida, mas rejeitou reduzir os resultados das equipes apenas às decisões de arbitragem.

Ele também defendeu o trabalho dos diretores de transmissão televisiva, explicando que acompanhar a bola continua sendo a prioridade durante a transmissão das partidas, e que as câmeras nem sempre estão voltadas para os acontecimentos distantes do andamento do jogo.