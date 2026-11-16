“Não corro atrás de números!”: Ivan Perisic exalta o espírito de equipe da Croácia enquanto Luka Modric faz história

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Ivan Perisic destacou os pontos positivos da campanha da Croácia na Liga das Nações da Uefa após marcar na vitória suada por 2 a 1 sobre a República Tcheca. O veterano ponta também elogiou a união da equipe, enquanto o capitão Luka Modric igualou o recorde histórico de Lionel Messi de partidas pela seleção, em Osijek.

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Vitória garantida em Osijek

A Croácia encerrou sua campanha na fase de grupos da Liga das Nações da Uefa com uma vitória suada por 2 a 1 sobre a República Tcheca na Opus Arena. Ivan Perisic abriu o placar nos dois primeiros minutos, antes de Lovro Majer marcar o gol da vitória nos minutos finais, depois de Adam Hlozek empatar com uma boa finalização.

O resultado garantiu à Croácia o terceiro lugar no Grupo A1, atrás de Inglaterra e Espanha. Assim, a equipe evitou o rebaixamento direto e conquistou uma merecida vaga nos playoffs de acesso e rebaixamento contra uma seleção que terminar em segundo lugar em um grupo da Liga B.

Perisic analisa as oscilações da campanha

Ao avaliar a desgastante fase de grupos, Perisic admitiu que a Croácia viveu altos e baixos e apresentou oscilações táticas significativas diante de algumas das principais seleções da Europa. Em entrevista à Nova TV, o experiente ponta afirmou que o elenco precisa tirar lições importantes desses jogos difíceis para o futuro.

“Terminamos bem, apesar de termos passado por um período ruim. Precisamos aprender com esses quatro jogos contra Inglaterra e Espanha, especialmente os dois primeiros”, afirmou Perisic. “Reagimos bem em Split e Londres e chegamos muito perto de conseguir mais nesses dois jogos.”

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Sucesso coletivo acima das marcas individuais

O gol marcado por Perisic no início da partida foi seu 41º pela Croácia, seleção pela qual também soma 41 assistências. Apesar de alcançar mais uma marca pessoal importante, o experiente atacante ressaltou que as estatísticas individuais são inteiramente secundárias em relação às conquistas coletivas em campo.

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“Já disse muitas vezes que não corro atrás desses números. Fico feliz quando marco, quando dou uma assistência, mas tudo o que importa para mim é que a equipe vença. Depois veremos até onde posso chegar com esses números”, refletiu Perisic. Ele também elogiou a flexibilidade tática e observou que trocar de lado durante as partidas dificulta a tarefa das defesas adversárias.

Modric iguala marca histórica

A noite de marcas históricas em Osijek também foi especial para o capitão Luka Modric, que chegou à sua 208ª partida pela seleção. Com o feito, o meio-campista de 41 anos igualou Lionel Messi na segunda posição da lista histórica de jogadores com mais partidas por seleções, atrás apenas do português Cristiano Ronaldo.

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Agora, a Croácia pode se preparar para os playoffs de março com a confiança renovada. Com a vaga no primeiro pote do sorteio das eliminatórias da Eurocopa garantida, a seleção cumpriu com sucesso seus principais objetivos na campanha.