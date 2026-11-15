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Alexander Wehrle, do VfB Stuttgart, reagiu com incompreensão às declarações de Uli Hoeneß, figura influente do Bayern de Munique.

No último fim de semana, Hoeneß criticou a política de transferências do clube de Stuttgart no verão passado durante o programa Sonntags-Stammtisch, da BR. Para o dirigente de 74 anos, o VfB assume poucos riscos.

"Todo ano, vendem os melhores jogadores que ele tem e acham que, mesmo assim, é possível chegar à Champions League. Isso está simplesmente errado. Quando se tem um potencial tão grande quanto o do VfB, inclusive pela força da indústria na região metropolitana de Stuttgart, é preciso assumir riscos de vez em quando", afirmou Hoeneß.

Wehrle rebateu enfaticamente as declarações em entrevista ao Frankfurter Rundschau e defendeu o trabalho da diretoria do Stuttgart. Embora Hoeneß seja "uma lenda entre os dirigentes do futebol alemão, que marcou profundamente a Bundesliga", ele não estaria bem informado neste caso.

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"Não consigo entender essas declarações. Afinal, não vendemos nenhum titular nesta janela de transferências de verão", disse Wehrle. Pelo contrário, o VfB conseguiu manter todos os jogadores importantes e reforçar o elenco em posições específicas. O clube "investiu significativamente no elenco e, ao mesmo tempo, realizou o desejo de todos os torcedores do VfB de voltar a integrar à equipe um jogador formado em casa, Dennis Seimen, que pode ser nosso número um por muitos anos".

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O principal dirigente do Stuttgart disse não saber "quanto mais risco deveríamos assumir. E, em segundo lugar, nunca estabelecemos, nem internamente nem publicamente, que temos de chegar à Champions League".

Quais titulares deixaram o VfB Stuttgart no verão?

Na verdade, Chema Andres foi o único jogador com potencial para ser titular que o clube de Stuttgart deixou sair no verão. Ele se transferiu para o Brighton & Hove Albion, da Premier League, por mais de 20 milhões de euros no último dia da janela. Por outro lado, o clube investiu 55 milhões de euros em novos jogadores. Entre os que chegaram ao pentacampeão alemão estão Dzenan Pejcinovic (do VfL Wolfsburg), Leo Sauer (do Feyenoord Rotterdam) e Bilal El Khannouss (contratado em definitivo após empréstimo do Leicester City). Grischa Prömel, do Hoffenheim, chegou sem custos de transferência.

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Ainda assim, o VfB está um pouco abaixo das expectativas esportivas. Após um início de temporada fraco, com apenas duas vitórias nos primeiros sete jogos da liga, o Stuttgart ocupa atualmente a oitava posição na tabela.

Ao menos a tendência é claramente de melhora. Na Bundesliga, a equipe venceu recentemente o Bayer 04 Leverkusen e o SV Werder Bremen. Além disso, está dentro do esperado na Champions League, com sete pontos após quatro jogos.