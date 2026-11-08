O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, lançou um novo ataque à liga espanhola, por causa do acúmulo de partidas e da sucessão de confrontos em um curto período de tempo, considerando que seus jogadores disputaram uma "maratona" de jogos, diante da intensidade das viagens e da escassez dos períodos de recuperação. No entanto, o calendário do clube merengue e os compromissos relacionados ao estádio Santiago Bernabéu levantaram questionamentos sobre a natureza dessa reclamação e até que ponto ela leva em conta as condições dos concorrentes.

O jornal espanhol "Sport" noticiou que o protesto de Mourinho após a vitória sobre o Valencia no estádio Mestalla não abordou todos os aspectos do calendário do Real Madrid, especialmente os compromissos do estádio Santiago Bernabéu em receber eventos fora do futebol, além das condições enfrentadas pelas equipes concorrentes durante o mesmo período.

O treinador português afirmou, em resposta a uma pergunta sobre a mensagem que gostaria de enviar aos dirigentes da liga: "Preciso ser humilde porque eles têm o poder. Espero que não brinquem conosco novamente. Nossos jogadores não estão aqui agora para jogar por suas seleções nacionais, isso foi uma maratona", em referência ao acúmulo de partidas a que a equipe foi submetida.

A reclamação de Mourinho coincidiu com o fato de o estádio Santiago Bernabéu receber uma partida da liga de futebol americano entre Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons, no segundo confronto oficial da competição realizado em solo espanhol, o que reabriu o debate sobre o impacto dos eventos não futebolísticos que o estádio sedia nas datas das partidas do Real Madrid.

Javier Tebas, presidente da liga espanhola, havia criticado anteriormente os pedidos do Real Madrid relacionados à alteração das datas de suas partidas para abrir espaço à realização de outros eventos em seu estádio, exigindo que o clube revelasse o número de mudanças solicitadas, aquelas que a liga aprovou e em que medida ela atendeu às suas necessidades, destacando que as alterações aceitas também devem entrar nas contas.

O Real Madrid disputou 4 partidas consecutivas fora de seu estádio, começando pelo confronto contra o Barcelona no Clássico no dia 25 de outubro, depois o Racing Santander no dia 1º de novembro, e o Olympiacos em Atenas no dia 4 de novembro, antes do confronto com o Valencia no dia 7 do mesmo mês.

O intervalo entre o início das partidas contra Santander e Atenas foi de 74 horas e meia, enquanto chegou a 74 horas e um quarto entre os confrontos de Atenas e Valencia, períodos que incluem o tempo de viagem e preparação e não refletem necessariamente a duração real da recuperação dos jogadores.

Mourinho explicou que o pouco tempo entre as partidas representou um fardo para sua equipe, apontando que a delegação do Real Madrid voltou da Grécia às três da madrugada, e os jogadores foram obrigados a pernoitar no centro de treinamento de Valdebebas para garantir o tempo necessário de descanso.

Mas a comparação com o calendário do Racing Santander revela outro lado da crise; a equipe cântabra disputou uma partida pela Copa do Rei contra o Ribadesella na quinta-feira, dia 29 de outubro, antes de receber o Real Madrid no domingo, dia 1º de novembro, com um intervalo de apenas 67 horas e 15 minutos entre o início das duas partidas.

Mourinho havia criticado a realização da partida contra o Santander no domingo, afirmando que a liga havia oferecido à sua equipe um "presente" ao disputar a partida naquela data, exigindo a alteração da data do confronto com o Valencia, que foi realizado no sábado.

No entanto, transferir a partida entre Santander e Real Madrid para o sábado, mantendo o mesmo horário, deixaria à equipe cântabra apenas 43 horas e 15 minutos antes de sua partida pela Copa, o que a colocaria diante de uma pressão ainda maior.

O Racing, no âmbito de sua preparação para o confronto com o Real Madrid, convocou 10 jogadores da equipe reserva para disputar a partida da Copa, diante do pouco tempo entre os dois compromissos.

O Real Madrid não foi a única equipe a enfrentar uma sequência de partidas e viagens sucessivas, pois o Barcelona disputou 3 confrontos fora de casa em uma única semana, contra o Galatasaray no dia 13 de outubro, o Real Betis no dia 17 de outubro, e o Paris Saint-Germain no dia 20 de outubro, deslocando-se entre Istambul, Sevilha e Paris.

O intervalo entre as partidas do Barcelona contra Betis e Paris Saint-Germain foi de 74 horas e meia, enquanto a diferença entre o início da primeira e da terceira partida de sua sequência foi maior do que a da sequência de partidas do Real Madrid entre Santander, Atenas e Valencia em cerca de 19 horas e 15 minutos, apesar da diferença nas condições das viagens e das competições.

As equipes participantes da Liga Europa também enfrentaram pressões semelhantes, pois o Celta de Vigo jogou contra o Celtic da Escócia na quinta-feira, dia 22 de outubro, antes de receber o Real Betis no domingo, dia 25 de outubro, com um intervalo de 68 horas e 15 minutos, apesar do retorno da equipe de uma viagem europeia fora de casa.

Em contrapartida, o Real Madrid tem pela frente uma sequência de partidas consecutivas no estádio Santiago Bernabéu após a pausa para as datas internacionais, contra Celta de Vigo, PSV Eindhoven e Deportivo Alavés, nos dias 21, 24 e 28 de novembro, o que coloca o Real Madrid diante de um período carregado de partidas sem a necessidade de se deslocar entre estádios.

Essas comparações lançam luz sobre as complexidades do calendário das competições espanholas, diante da sobreposição dos compromissos nacionais, continentais e dos eventos realizados nos estádios. E enquanto Mourinho exige mais tempo para a recuperação e a alteração das datas das partidas, a pressão do calendário não se limita apenas ao Real Madrid, mas se estende também a seus concorrentes, ainda que a natureza das condições e os períodos de tempo disponíveis para cada equipe sejam diferentes.