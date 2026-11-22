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O relatório do árbitro Alejandro José Hernández Hernández revelou detalhes da expulsão de Fermín López, jogador do Barcelona, durante o duelo contra o Villarreal. Ele protestou com raiva contra uma decisão da arbitragem no segundo tempo e deixou o campo antes que o árbitro conseguisse mostrar o cartão vermelho a ele.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", Hernández Hernández explicou em seu relatório que mostrou o cartão vermelho para Fermín aos 74 minutos, por reclamar com o quarto árbitro, depois de se levantar do banco de reservas e ir em direção a ele, gritando em voz alta: "Não brinque comigo!".

O árbitro acrescentou no relatório: "Observei também que o jogador deixou o campo em direção ao vestiário antes que eu pudesse mostrar o cartão vermelho a ele", o que explica por que o cartão vermelho não foi exibido ao jogador durante o lance.

O jovem jogador corre o risco de ser suspenso por uma ou duas partidas, conforme a avaliação do Comitê de Disciplina sobre a natureza do incidente, o que pode deixá-lo fora do jogo contra o Deportivo e também do duelo adiado contra o Atlético de Madrid no estádio do Barcelona.

Por outro lado, o clube catalão pretende recorrer da expulsão, por considerá-la uma punição injusta. Na visão do Barça, o protesto de Fermín não passou do que normalmente acontece durante as partidas, diante da tensão e da emoção que acompanham as competições.

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Flick falou sobre o episódio após a partida e afirmou que não sabia exatamente o que havia acontecido entre Fermín e o quarto árbitro, porque não ouviu o que o meio-campista disse. O treinador apontou que o árbitro estava com a atenção voltada para o banco do Barcelona e que, quando se aproximou dele para pedir uma explicação sobre o cartão vermelho, foi surpreendido ao receber também o cartão amarelo, situação que aumentou sua irritação com as decisões da arbitragem na partida.

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O treinador alemão não escondeu a insatisfação com o árbitro Hernández Hernández e insinuou que o ocorrido não foi o primeiro do tipo em sua relação com ele, ao dizer: "A mesma coisa sempre acontece com este árbitro", em referência ao acúmulo de reclamações sobre suas decisões.

Suas críticas se estenderam ainda a outros lances do duelo, já que considerou que Lamine Yamal sofreu faltas claras que não foram marcadas pelo árbitro. Ao mesmo tempo, pediu aos seus jogadores que aceitassem as decisões e se concentrassem em apresentar um desempenho melhor em campo.

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Apesar da polêmica em torno da expulsão de Fermín, Flick fez questão de elogiar a reação de seus jogadores e a capacidade de superar o início difícil, depois que o Barcelona passou a perder por dois gols nos primeiros sete minutos, antes de recuperar o equilíbrio e virar o placar. Para ele, a equipe teve uma atuação muito melhor no segundo tempo, com evolução na organização e na movimentação ofensiva, o que ajudou o time a voltar para o jogo e conquistar a vitória, apesar da pressão imposta pelo andamento da partida.