Kylian Mbappé não se contentou em impor-se como estrela dentro das quatro linhas, mas continuou a consolidar a sua presença como ícone mundial do futebol, depois de recuperar o seu lugar na capa da mais recente edição do jogo EA Sports FC.

A EA Sports anunciou a escolha do francês Kylian Mbappé, avançado do Real Madrid, como estrela da capa da versão especial Ultimate Edition do jogo EA Sports FC 27, num regresso à frente da série após uma ausência de quatro anos.

O jogo tem lançamento previsto para meados de setembro de 2026, sendo esta a quarta vez que Mbappé surge na capa do mais famoso jogo de futebol da EA, anteriormente conhecido como EA Sports FIFA.

O avançado francês confirmou a notícia pessoalmente, partilhando a imagem oficial da capa nas redes sociais, acompanhada de uma mensagem simples: "Estou de volta".

Com esta aparição, Mbappé igualou o registo do argentino Lionel Messi, depois de ambos terem figurado na capa do jogo quatro vezes, enquanto o inglês Wayne Rooney continua a liderar a lista com seis vezes, seguido do brasileiro Ronaldinho com cinco. Jeff Charm, representante da EA Sports, comentou a escolha do craque francês: "As conquistas de Kylian com o seu clube e com a seleção do seu país consolidaram-no como um dos jogadores mais destacados da sua geração".

O anúncio da escolha de Mbappé surgiu dias depois do seu brilhantismo no Mundial de 2026, onde conduziu a seleção francesa às meias-finais antes da eliminação frente à Espanha, que viria a sagrar-se campeã à custa da Argentina na final.

Apesar do fracasso da França em chegar à final, Mbappé conquistou a Bota de Ouro do Mundial após marcar 10 golos, tornando-se o primeiro jogador na história do futebol a vencer o prémio de melhor marcador do Campeonato do Mundo por duas vezes.

A mesma competição viu ainda o avançado do Real Madrid assumir a liderança dos melhores marcadores da história dos Mundiais, depois de elevar o seu registo para 22 golos, ultrapassando Lionel Messi (21), uma proeza alcançada aos 27 anos, com a possibilidade de reforçar o seu número nas próximas edições caso dê continuidade à sua carreira internacional.

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