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Em um dia excepcional, que une números recordes e decisões históricas, o Real Madrid se prepara para abrir um novo capítulo em sua relação com uma das maiores lendas do esporte mundial. O espanhol Rafael Nadal está prestes a integrar oficialmente a diretoria do clube merengue, em um passo que reflete a profundidade de sua ligação com o Real e lhe confere um novo papel dentro da instituição pela qual sempre declarou seu amor.

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O cenário não se resume à homenagem a um dos maiores tenistas da história. A assembleia geral do clube também apresentará um balanço financeiro sem precedentes, depois que o Real Madrid superou a marca de 1 bilhão de euros em receitas pelo terceiro ano consecutivo, com a expectativa de alcançar um novo recorde na temporada atual.

Rafael Nadal ocupa uma posição excepcional no clube. Ele deixou de ser um sócio comum desde que recebeu o título de sócio honorário, em 2011, e costuma aparecer no camarote presidencial do Santiago Bernabéu em suas visitas para acompanhar a equipe.

No entanto, a relação entre a lenda do tênis e o clube merengue está prestes a ganhar um novo rumo. Ficou decidido que sua nomeação como membro da diretoria será submetida à ratificação na assembleia geral extraordinária, marcada para a manhã de sábado no pavilhão de basquete da Cidade Esportiva do Real Madrid, em Valdebebas.

As atenções estarão voltadas para o único item da pauta da sessão extraordinária: a proposta da diretoria de ratificar a nomeação de Rafael Nadal Parera como novo membro, conforme o artigo 46 do estatuto do clube, segundo informou o jornal espanhol "AS".

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Com isso, Nadal, dono de 22 títulos de Grand Slam, se tornará o vigésimo membro da diretoria presidida por Florentino Pérez, iniciando um novo capítulo em sua relação com o Real Madrid, depois de ter seu nome associado por muito tempo ao clube como um de seus torcedores mais ilustres.

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A nomeação será o grande destaque da primeira assembleia geral conduzida por Pérez desde sua reeleição como presidente do clube, em 6 de junho.

Os membros da diretoria já haviam aprovado a nomeação de Nadal em uma reunião realizada em 4 de novembro, elogiando sua personalidade, que vai além de suas conquistas esportivas, e destacando seu talento, sua determinação, sua capacidade de sacrifício e seu espírito competitivo, além da humildade, do respeito aos adversários e do compromisso com os valores humanos.

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A diretoria ressaltou que essas qualidades fazem parte da essência da identidade do Real Madrid, afirmando que Nadal encarnou e defendeu esses princípios ao longo de toda a sua carreira esportiva, tornando-se um exemplo para milhões de pessoas ao redor do mundo, dentro e fora das quadras.

Pérez apresenta balanço financeiro recorde

Antes do aguardado momento da homenagem a Nadal, será realizada a assembleia geral ordinária, que inclui uma série de temas importantes, a começar pelo relatório anual do presidente do clube, Florentino Pérez.

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A expectativa é de que Pérez repasse os principais acontecimentos do último ano e aborde as questões atuais que ocupam a diretoria do Real Madrid, antes de passar ao tema financeiro, que traz novos números recordes.

De acordo com as contas apresentadas pela diretoria, o Real Madrid encerrou a temporada 2025/26 com lucro de 26,3 milhões de euros, mantendo resultados financeiros positivos pelo 26º ano consecutivo desde 2000.

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As receitas do clube chegaram a 1,221 bilhão de euros, enquanto o patrimônio líquido atingiu 624,4 milhões de euros, dando continuidade ao sucesso de sua política econômica e comercial, apesar dos desafios enfrentados pela indústria do futebol.

Esses números ganham ainda mais relevância porque o clube merengue superou a marca de 1 bilhão de euros em receitas pela terceira temporada seguida, e se prepara para dar um novo salto na temporada atual.

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1,4 bilhão de euros: a nova ambição merengue

O Real Madrid não se contenta com os recordes já alcançados. O novo orçamento, que será submetido à votação e aprovação dos sócios, tem como meta receitas de 1,4 bilhão de euros na temporada 2026/27.

Para atingir esse objetivo, o clube depende em grande parte do Santiago Bernabéu, que segue ampliando sua capacidade comercial e de entretenimento, depois que a diretoria investiu mais 60 milhões de euros em sua modernização na última temporada.

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O estádio está perto de operar com plena capacidade, com a conclusão de vários projetos e novas instalações. O mais recente foi a inauguração da passarela "Skywalk Bernabéu", acima do gramado, na semana passada.

A expectativa é de que a passarela se torne um dos principais destinos turísticos da capital espanhola durante a temporada de festas de fim de ano, especialmente com uma experiência de entretenimento oferecida em parceria com a empresa "Kurios", inspirada em um dos espetáculos mais famosos do Cirque du Soleil.

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Assim, o Real Madrid continua apostando na exploração de suas instalações esportivas e em transformá-las em múltiplas fontes de receita, fortalecendo sua posição econômica e ampliando sua capacidade de competir dentro e fora de campo.

Pérez homenageia quem tem história

Paralelamente aos preparativos para a assembleia geral, Florentino Pérez recebeu na sexta-feira os integrantes do "Clube dos Cem", que reúne os sócios mais antigos do Real Madrid, no camarote presidencial do Santiago Bernabéu, durante o tradicional almoço anual.

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O encontro contou com a presença do presidente de honra José Martínez, conhecido como "Pirri", e de vários membros da diretoria, além do diretor de relações institucionais, Emilio Butragueño, e do diretor de futebol, Santiago Solari.

Também estiveram presentes vários ex-astros do clube, entre eles Roberto Carlos, Paco Buyo, Agustín Rodríguez, Felipe Reyes e Fernando Romay.

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Pérez dirigiu uma mensagem de reconhecimento aos sócios, afirmando que o encontro tem um significado especial por reunir pessoas que representam a essência da grandeza do Real Madrid, por terem transmitido ao longo de gerações o orgulho de pertencer ao clube.

O presidente acrescentou: "Quero agradecer a vocês por uma vida inteira de dedicação, lealdade e amor ao Real Madrid".

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Ao fim de um dia cheio de significados, Nadal terá encontro marcado com uma nova etapa em sua relação com o clube merengue, passando da condição de torcedor e sócio honorário ao círculo de tomada de decisões, em um momento em que o Real Madrid segue escrevendo novos capítulos de seu sucesso esportivo e econômico.