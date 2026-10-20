No olho do furacão, e após 48 horas da polêmica de arbitragem detonada pela partida entre Real Madrid e Sevilla, Fran Soto, presidente do Comitê Técnico de Arbitragem, veio a público para pôr fim ao ruído.

Da sede do Comitê Olímpico Espanhol, em Madri, e com uma linguagem confiante que chegou ao tom de desafio, Soto defendeu seus árbitros a 4 dias do Clássico, afirmando que são os melhores do mundo, e que os erros aconteceram e continuarão acontecendo, especialmente agora que estamos na semana do Clássico.

"Nossos árbitros são os melhores do mundo"

Fran Soto participou de um fórum sobre arbitragem nesta terça-feira em Madri, e ali enviou uma mensagem direta a todos que criticam a arbitragem espanhola, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Soto afirmou: "Sim, acredito que a temporada está indo bem no quesito arbitragem. Pode haver alguns lances sujeitos a interpretação, mas acredito que o nível dos árbitros é bom".

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E acrescentou: "Estou convencido de que o nível médio deles é o melhor do mundo. Qualquer árbitro é capaz de dirigir qualquer partida. Temos confiança no comitê e em todos os que nele trabalham. Já disse isso antes: eles são os melhores do mundo, e reafirmo isso novamente".

Com essas palavras, Soto fechou a porta a qualquer questionamento sobre a competência de seus árbitros, apesar de reconhecer a existência de lances polêmicos.

E, ao ser questionado sobre a guerra midiática que a imprensa e os clubes travam contra os árbitros após cada rodada, e especialmente sobre o que aconteceu no Santiago Bernabéu, a resposta de Soto foi categórica.

Disse ele: "Precisamos nos concentrar no nosso trabalho: trabalho, trabalho e mais trabalho. E, fora do âmbito do nosso trabalho, qualquer clube, treinador ou jogador tem o direito de expressar o que achar conveniente. Nós aceitamos as opiniões, mas precisamos nos afastar de todas as pressões que às vezes são exercidas sobre nós, e nos dedicar àquilo que fazemos bem: a arbitragem".

E acrescentou: "Estamos distantes de todo o ruído da imprensa. Sabemos que é a semana do Clássico, que sempre atrai grande atenção da mídia, mas estamos trabalhando para garantir o melhor desempenho possível dos árbitros".

Houve erros e haverá erros

Em uma admissão rara, o presidente da arbitragem não negou a existência dos erros, mas os considerou parte intrínseca do futebol.

Explicou: "Procuro me isolar, caso contrário isso viraria uma loucura. Se você fica ouvindo o que dizem aqui e ali, não consegue viver. Houve erros, ainda há, e haverá. Os erros são parte inseparável do esporte. Temos ferramentas que nos ajudam a reduzi-los o máximo possível, mas é algo com que os árbitros convivem".

E afirmou que o comitê realiza seminários de arbitragem semanalmente e exige muito dos árbitros, porque eles vivem em um mundo profissional cujas exigências são altíssimas.

Nova escalada: Sevilla pede as gravações do VAR

E, em um novo desdobramento do caso, Soto revelou que receberá na tarde desta terça-feira, na sede da Federação Espanhola em Las Rozas, uma delegação do Sevilla presidida pelo presidente do clube.

A delegação andaluza reivindica ter acesso às gravações da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) do lance ocorrido entre Arda Güler e o jogador do Sevilla Peque, além de outros lances ocorridos no último domingo durante a partida entre Real Madrid e Sevilla no Bernabéu, que acenderam a polêmica de arbitragem antes do Clássico.



