Na noite em que assumiu a liderança... Yamaal destrói o mito do Real Madrid

O Barcelona continuou a afirmar sua superioridade na La Liga após conquistar uma vitória esmagadora sobre seu rival Espanyol por 4 a 1 no clássico da Catalunha, na 31ª rodada, consolidando sua liderança e ampliando a vantagem sobre o Real Madrid para 9 pontos.
A partida testemunhou um momento histórico para o jovem astro Lamine Yamal, que continuou a escrever seu nome com letras de ouro ao se tornar o jogador mais jovem da história da La Liga a atingir 100 partidas, com 18 anos e 272 dias, quebrando o recorde anterior registrado pelo lendário Raúl González, do Real Madrid (19 anos e 284 dias).
Em campo, o Barcelona impôs seu domínio desde o início, com Ferran Torres abrindo o placar aos 9 minutos antes de ampliar a vantagem com um segundo gol aos 25, enquanto o Espanyol tentou reagir e conseguiu diminuir a diferença com Paul Lozano aos 56.
Antes do fim, Yamal voltou a marcar com o terceiro gol aos 87 minutos, confirmando uma noite excepcional, antes de Marcus Rashford fechar o placar aos 89, garantindo a vitória do Barcelona e aproximando-o ainda mais do título, enquanto o Espanyol permaneceu com 38 pontos no meio da tabela.
