Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084198678.jpgSebastian Frej
Traduzido por

Na noite de despedida: Messi deixa a Argentina com 5 recordes difíceis de serem quebrados

Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos
L. Messi
Argentina
Benin

Disputará suas últimas partidas diante do Benin

Em algumas horas, será encerrada uma página da história do futebol argentino, em Buenos Aires, onde Lionel Messi, de 39 anos, disputará sua última partida com a seleção de seu país diante do Benin.

A "Pulga" fará seu 208º jogo internacional e espera acrescentar mais um gol à sua conta artilheira pela "Albiceleste" (125 gols).

 Depois disso, chegará a hora de pensar na vida pós-Messi, embora o célebre camisa 10 vá deixar uma marca que não se apaga.

A rede TyC Sports destacou que Messi deixará para trás 5 recordes com a seleção argentina que serão praticamente impossíveis de quebrar nos próximos anos, a menos que surja um novo Messi.

O primeiro recorde: 125 gols com a seleção (número que ainda pode aumentar esta noite), sendo provável que Messi permaneça o maior artilheiro da história da Argentina por muito tempo.

 Seu concorrente mais próximo entre os jogadores atuais é Lautaro Martínez, que tem apenas 42 gols.

Já o segundo recorde: 207 partidas internacionais, e em breve o número chegará a 208.

Messi detém o recorde de maior número de partidas internacionais na história da Argentina, e seus concorrentes mais próximos são Javier Mascherano (147) e Ángel Di María (145), mas ambos se aposentaram do futebol internacional.

O terceiro recorde é: Messi detém o recorde de maior número de participações em Copas do Mundo (34 partidas).

Enquanto o quarto recorde foi: maior número de gols (21 gols) com a seleção da Argentina em Copas do Mundo.

E, por fim, o quinto recorde: Messi divide com Luis Suárez o recorde de maior número de gols marcados nas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul.

O argentino e o uruguaio têm 31 gols cada um, e seus concorrentes mais próximos (Marcelo Moreno Martins (22), Hernán Crespo (19), Alexis Sánchez (20), Edinson Cavani (17)) não jogam mais por suas seleções nacionais.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google