A contratação do novo técnico do Internacional pode ser definida nesta próxima quarta-feira. O alvo do clube é o uruguaio Alexander Medina, que tem contrato com o Talleres-ARG até o dia 31 de dezembro deste ano.

A direção do clube argentino está fazendo um grande esforço para manter o treinador para a próxima temporada. Segundo informações oriundas da imprensa que cobre o dia a dia do Talleres, a proposta de renovação para o comandante gira em torno de 140 mil dólares por mês e um contrato de um ano.



Esta primeira proposta teria sido recusada pelo técnico Alexander Medina e o presidente do clube de Córdoba fez uma nova proposta, aumentando em 30% o valor oferecido.



Em contato com a reportagem da GOAL, o presidente do Talleres, Andrés Fassi, destacou a nova oferta realizada.



“Hoje fizemos uma nova proposta e aumentamos em 30% em relação à proposta anterior. Queremos que ele permaneça sendo o nosso treinador, projetamos um Talleres forte para 2022. Se ele aceitar a proposta, ele vai ser o segundo técnico mais bem pago na Argentina, só perdendo para o Gallardo. Mas não somos nós que decidimos, vamos ver amanhã (quarta-feira) o que se pode fazer”, destacou Andrés Fassi, mandatário do Talleres, de Córdoba.



No lado colorado, o silêncio em relação ao novo treinador é absoluto. A direção vai esperar até o último momento por Alexander Medina. Outros nomes, como o português Paulo Sousa, treinador da seleção polonesa, e Eduardo Dominguez, que na segunda pediu demissão do Colón-ARG, seguem no radar dos dirigentes colorados, mas nenhum recebeu proposta oficial.