A contratação de Rodri foi uma das maiores surpresas da janela de transferências de verão do Barcelona, com o clube catalão conseguindo fechar o negócio a seu favor, apesar de o Real Madrid acreditar que o meio-campista estava próximo de se juntar a ele.

A decisão do jogador causou choque dentro da diretoria do clube merengue, que acreditava ter avançado bastante rumo a um acordo que se estenderia por quatro temporadas, segundo o jornal"Sport" catalão.

A noite do dia 5 de agosto foi o ponto de virada no negócio, depois que Rodri optou por se transferir para o Barcelona em vez do Real Madrid, privando Florentino Pérez de contratar um jogador que o clube branco considerava próximo de vestir sua camisa.

A decisão veio após horas de negociações e contatos, que terminaram com a recusa do jogador ao projeto do Real Madrid comandado por José Mourinho.

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Florentino Pérez não sabia que, ao mesmo tempo, Rodri estava ouvindo a oferta do Barcelona. Em uma movimentação longe dos holofotes, Deco, o diretor esportivo do clube catalão, encontrou-se com Pablo Barquero, representante do jogador, e mostrou-se disposto a atender às exigências contratuais do internacional espanhol, o que abriu a porta para uma mudança no rumo do negócio.

As movimentações começaram entre os dias 1º e 5 de agosto, depois que o entorno do jogador realizou uma reunião com José Ángel Sánchez, o diretor-geral do Real Madrid. Isso aconteceu após meses de hesitação, durante os quais o clube merengue finalmente decidiu se mexer para contratar o meio-campista, após se certificar de seu desejo de deixar o Manchester City.

Complicações nas negociações

Mas as negociações não ficaram isentas de complicações, já que Rodri e seu entorno familiar não estavam totalmente satisfeitos com a postura do Real Madrid e de Florentino Pérez em relação a ele, após sua conquista da Bola de Ouro, de acordo com o "Sport".

E apesar de as divergências terem sido superadas e de as negociações pelo negócio terem começado, sua conclusão permaneceu vinculada a um acordo com o Manchester City e à obtenção do aval final do jogador, o que não aconteceu.

Nessa etapa, o Barcelona entrou na linha das negociações de forma inesperada, depois de saber que Rodri havia se tornado disponível para sair, especialmente com a certeza do clube de que a lesão de Frenkie de Jong era mais grave do que se esperava.

Deco deixou claro que a contratação de Rodri seria um passo estratégico, mas recusou-se a apresentar uma oferta oficial antes de o jogador definir sua posição de forma definitiva. E a postura do Barcelona era clara: o clube só se mexeria para concretizar o negócio se Rodri escolhesse seu projeto com clareza e recusasse a oferta do Real Madrid, ficando os detalhes contratuais para serem resolvidos depois disso.

Análise das opções

Após o encontro com os dirigentes do Barcelona, Rodri entrou em um período de reflexão que durou dois dias, durante os quais analisou as opções disponíveis diante de si, antes de tomar uma decisão sobre seu próximo destino. E embora o Real Madrid tenha aberto suas portas para o jogador, este não estava totalmente convencido do projeto de Mourinho, além de ter sido influenciado pela maneira como Florentino Pérez o tratou durante os meses anteriores.

Em contrapartida, o Barcelona representou uma opção adequada, pelo seu desejo de voltar a morar perto de sua família em Madri, além de sua convicção no estilo de jogo apresentado pela equipe catalã.

Ele também conversou com alguns de seus companheiros de seleção que estavam no Barcelona, o que o ajudou a formar uma imagem do clima do vestiário e de seu possível entrosamento com a equipe.

Segundo o relatório, Rodri avaliou que a transferência para o Camp Nou representava a melhor opção para sua carreira, tanto do ponto de vista técnico quanto no que diz respeito ao clima da equipe, que ele acreditava ser mais adequado para ele do que a situação dentro do Real Madrid.

Choque merengue

Depois de definir sua decisão, restava apenas comunicá-la oficialmente aos dois clubes. E no dia 5 de agosto, o agente de Rodri deu seu aval a Deco, antes de entrar em contato com os dirigentes do Real Madrid para agradecê-los e recusar sua oferta de forma definitiva, sem deixar margem para a reabertura das negociações.

O choque foi evidente dentro do clube merengue, já que os dirigentes não esperavam que o jogador recuasse de um acordo que acreditavam estar próximo de ser concluído. A notícia chegou a Florentino Pérez durante suas férias na região de Cádis, estragando o que deveria ser um período de descanso tranquilo.

E o choque do Real Madrid não foi provocado apenas pela perda de Rodri, mas também pela perda do negócio para o Barcelona, depois que o clube merengue planejava anunciá-lo em questão de dias após fechar a contratação de Diomande, cujo negócio foi concluído no mesmo período.



