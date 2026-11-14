Na ausência de Leão, Portugal anuncia o herdeiro da camisa de Cristiano Ronaldo

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O português Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, definiu o jogador que vestirá a camisa número 7 no confronto diante da Dinamarca, na noite deste sábado, pela quinta rodada da Liga das Nações da Europa, além de ter estabelecido os nomes cortados da lista para a partida.

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Carlos Forbs, ponta do Club Brugge, da Bélgica, será o responsável por vestir a célebre camisa que Cristiano Ronaldo deixou vaga após anunciar sua aposentadoria da seleção no início de novembro, depois que o número 7 esteve associado por longos anos ao craque de Portugal.

Ronaldo colocou um ponto final em sua trajetória pela seleção no início de novembro, após 23 anos vestindo a camisa de Portugal, em um passo que encerrou uma era excepcional durante a qual seu nome esteve ligado à camisa de número 7, que se tornou um dos símbolos mais marcantes da história da seleção.

O ex-capitão de Portugal deixa o cenário internacional como o jogador com mais participações na história do futebol ao nível de seleções, com um total de 234 partidas, além de liderar a lista de artilheiros em seleções no mundo, com um total de 146 gols.

Carlos Forbs, sucessor temporário de Ronaldo

Forbs aparecerá com a camisa de número 7 diante da Dinamarca, mas não será necessariamente o dono do número de forma permanente, já que as previsões indicam que Rafael Leão é o principal candidato a suceder Ronaldo em seu uso, segundo o jornal português "A Bola".

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Forbs já havia vestido o mesmo número em ocasiões anteriores, assim como vários jogadores já o usaram no lugar de Ronaldo, desde que o ex-craque do Real Madrid e do Manchester United se firmou em usá-lo de forma permanente durante as finais da Eurocopa "Euro 2008".

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Os regulamentos da competição obrigam as seleções a escolher os números dos jogadores de 1 a 23, o que tornou necessário conceder a camisa de número 7 a um dos jogadores da lista atual, apesar da ausência do candidato previsto para usá-la de forma permanente.

Rafael Leão está fora das duas partidas atuais da seleção portuguesa por causa de lesão, o que permitiu a Forbs ter a oportunidade de vestir o número diante da Dinamarca.

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Jesus corta 3 jogadores da lista da partida

Diante da presença de 27 jogadores no estágio da seleção portuguesa, Jorge Jesus teve de cortar 4 jogadores da lista da partida, entre eles um nome cujo corte era obrigatório, João Cancelo, por conta de suspensão de uma partida.

Já os outros três nomes vieram à razão de um jogador de cada setor, sendo eles:

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Gonçalo Inácio: zagueiro do Sporting de Lisboa, que se juntou ao estágio nos últimos momentos para compensar a lesão de Tomás Araújo.

Matheus Fernandes: meio-campista do Tottenham, que foi um dos rostos novos na lista da seleção durante esta convocação.

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Gustavo Varela: atacante do Monza, da Itália, que se preparava para disputar sua primeira partida pela seleção, mas ficou atrás de Gonçalo Ramos e Fábio Silva na ordem dos atacantes de referência.

Assim, Jesus definiu suas escolhas antes do confronto com a Dinamarca em Braga, enquanto as atenções se voltam a Carlos Forbs, que vestirá a camisa de número 7 pela primeira vez após a aposentadoria de Ronaldo da seleção, ainda que de forma temporária.