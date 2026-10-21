Segundo a Sport Bild, o Stuttgart passará a proibir seus jogadores profissionais de entrar no centro de treinamento com veículos particulares. Carros de luxo, como uma Ferrari vermelha, um Rolls-Royce Cullinan preto ou uma McLaren roxa, terão de dar lugar, sem exceção, aos carros de serviço das marcas Mercedes e Porsche.

De acordo com a publicação, os jogadores foram notificados por escrito em outubro. Quem descumprir a determinação estará sujeito a multas pesadas. Por um lado, as duas montadoras, cada uma detentora de pouco mais de 10% das ações, estariam cobrando maior visibilidade. Por outro, a direção esportiva, formada pelo diretor executivo Alexander Wehrle, pelo dirigente responsável pelo futebol Fabian Wohlgemuth e pelo diretor esportivo Christian Gentner, quer direcionar o foco para os resultados em campo.

Na Bundesliga, pelo menos, os resultados estão longe do esperado. Após seis jogos, a equipe soma apenas seis pontos, menos do que na Liga dos Campeões. Com o empate por 1 a 1 contra o Atlético de Madrid, o Stuttgart já chegou a sete pontos na competição europeia. Como mais uma vez faltou efetividade diante do gol adversário, mesmo em superioridade numérica, Deniz Undav e seus companheiros lamentaram depois a vitória que deixaram escapar.

Sebastian Hoeneß também aperta o cerco: o que o técnico do VfB Stuttgart está fazendo de diferente?

O técnico Sebastian Hoeneß também teria aumentado o rigor. Segundo a Sport Bild, os treinos agora estão mais longos e bem mais intensos. Além de corridas diagonais por todo o campo sem bola, muitos exercícios de disputa de bola também fazem parte da programação diária, já que o treinador do VfB está insatisfeito com o índice atual nessas disputas.

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Hoeneß também mudou a forma de se comunicar com o elenco. De acordo com a reportagem, os erros individuais agora são apontados diante de todo o grupo, em vez de serem tratados em conversas individuais, como antes. Outra medida deve ser entendida como um aviso claro à equipe: nenhum titular tem mais lugar garantido.

Na reunião ordinária do conselho de supervisão, realizada na segunda-feira, também teria sido feito um primeiro balanço. De modo geral, há consenso de que as duas semanas após a pausa para os jogos das seleções representaram um passo na direção certa. Os dirigentes do VfB estão confiantes de que os bons resultados também voltarão no dia a dia da liga. Nos últimos jogos, a equipe de Hoeneß, sobretudo, não conseguiu aproveitar as muitas chances que criou. Foi o que aconteceu na amarga derrota por 1 a 0 para o HSV no último fim de semana.