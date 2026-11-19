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O ucraniano Mykhailo Mudryk, jogador do Tottenham emprestado pelo Chelsea, responsabilizou a direção da seleção de seu país por ter sido flagrado no exame antidoping e suspenso do futebol, afirmando que a substância proibida encontrada em sua amostra entrou em seu corpo durante o período em que esteve com a Ucrânia.

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O jogador, de 25 anos, estava suspenso desde novembro de 2024 até julho de 2026, depois que foi comprovada a presença da substância proibida meldonium em sua amostra, substância que, acredita-se, entrou em seu corpo durante o período em que esteve com a seleção ucraniana.

A Federação Inglesa de Futebol havia inicialmente ameaçado Mudryk com uma suspensão de até quatro anos, mas ele recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu reduzir a punição.

O jogador voltou a atuar depois de admitir a violação das regras antidoping e aceitou uma suspensão equivalente ao período que já havia passado longe dos gramados.

Depois de aparecer com a camisa do Chelsea durante a excursão de pré-temporada do clube pela Ásia, Mudryk se transferiu para o Tottenham no último dia da janela de transferências, reencontrando seu ex-treinador no Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi .

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Em entrevista ao canal "Guest of Gordon" no YouTube, Mudryk foi questionado sobre quem ele responsabiliza por seu afastamento do futebol e respondeu, segundo a "BBC": "O ambiente e as condições dentro da seleção ucraniana. Isso nunca deveria ter acontecido. Talvez eu não tenha falado sobre isso publicamente antes, mas estou dizendo agora".

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E acrescentou: "Eu nunca tinha ouvido falar de uma substância como o meldonium. É uma substância que só pode ser obtida no Leste Europeu, e só pode ter entrado no meu corpo na Ucrânia, porque não existe esse tipo de substância na Inglaterra".

Mudryk explicou que, naquele período, só esteve na Ucrânia para se apresentar à seleção nacional, o que, em sua opinião, reforça a possibilidade de a substância ter entrado em seu corpo enquanto estava com a equipe.

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Quando perguntado diretamente se responsabiliza a seleção ucraniana, ele respondeu: "Sim, é isso mesmo".

As acusações do jogador não pararam por aí. Ele apontou que Andriy Shevchenko, presidente da Federação Ucraniana de Futebol, não lhe deu o apoio necessário durante a crise. Mudryk também responsabilizou a federação pelo vazamento de informações surgidas durante as investigações e alegou que a forma como a entidade conduziu o caso atrasou seu retorno aos gramados.

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Mudryk revelou que gastou milhões de libras esterlinas com honorários de advogados, treinamentos, aluguel de campos e sessões particulares de fisioterapia durante o período de suspensão, já que não pôde utilizar os serviços que o Chelsea lhe oferecia.

O jogador falou sobre o choque que sofreu ao saber do resultado do exame: "Foi como um raio caindo do céu. Eu não conseguia acreditar que o resultado positivo do exame era real".

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E completou: "Foi como cair de um arranha-céu. No sonho, você acaba chegando ao chão, mas, na realidade, eu continuei caindo sem parar. Isso afetou muito o meu psicológico".

Mudryk admitiu que chorou e recorreu ao álcool depois que a decisão sobre sua suspensão foi anunciada pela primeira vez, mas garantiu que nunca perdeu a confiança em sua capacidade de voltar a jogar futebol no mais alto nível.

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Por fim, Mudryk confirmou que teve pensamentos suicidas durante aquele período, mas logo percebeu que essa não era a solução para sair da crise: "Pensei em suicídio, mas percebi rapidamente que essa não era a saída".