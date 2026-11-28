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O Union Berlin tomou decisões importantes sobre seu comando logo após sofrer uma derrota nos acréscimos em Mainz. A passagem do técnico Mauro Lustrinelli terminou depois de apenas cinco meses, e o diretor executivo Horst Heldt terá de deixar o cargo no verão europeu.

Após o que considerou seu "melhor jogo fora de casa" no comando da equipe, Mauro Lustrinelli tentou manter o otimismo e defender seu trabalho. Naquela mesma noite, porém, perdeu o cargo de técnico do Union Berlin, da Bundesliga.

A dolorosa derrota por 2 a 1 para o Mainz 05, após ir para o intervalo vencendo por 1 a 0 e sofrer o gol decisivo nos acréscimos, esgotou a confiança que a direção do clube, liderada pelo presidente Dirk Zingler, ainda tinha na aposta pelo suíço. O tempo do diretor executivo Horst Heldt também está acabando. O dirigente, que pretendia iniciar uma reformulação esportiva com Lustrinelli nesta temporada, terá de sair no verão europeu.

Em vez do futebol ofensivo esperado, o Union enfrenta uma seca de gols e problemas defensivos persistentes. A passagem de Lustrinelli por Berlin-Köpenick termina após apenas 150 dias. O clube pretende anunciar um substituto "nos próximos dias".

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"Depois de cinco meses de trabalho conjunto, precisamos reconhecer que a maneira de jogar e os resultados obtidos pela nossa equipe profissional masculina colocam em risco a permanência na Bundesliga", disse Zingler. Após a 11ª rodada, o Union ocupa a 17ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas sete pontos.

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Maximilian Hoffmann assume cargo recém-criado

Segundo Zingler, a implementação do projeto definido em conjunto no verão europeu e as mudanças no elenco feitas para segui-lo não produziram a evolução esportiva desejada: "Por isso, decidimos nos reorganizar em termos de pessoal e de estrutura."

O cargo de diretor esportivo foi criado para Maximilian Hoffmann, até então responsável pelo desenvolvimento de talentos e pela ligação entre as categorias de base e o departamento profissional. Na nova função, ele ficará encarregado do planejamento do elenco e liderará a equipe de observação de jogadores.

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O clube elogiou o profissionalismo e as qualidades pessoais de Heldt. Até sua saída, ele deverá, ao lado de Hoffmann e de toda a equipe, "fazer todo o possível para alcançar o objetivo de permanecer na Bundesliga também nesta temporada e, ao fim, entregar o departamento de forma organizada a seu sucessor", disse Zingler, que falou à imprensa no início da tarde de domingo.

Getty Images

Jogadores defendem Lustrinelli após derrota em Mainz

Durante boa parte do jogo, tudo indicava um primeiro domingo do Advento relativamente tranquilo no estádio An der Alten Försterei. O Union saiu na frente com um gol de Janik Haberer (37 minutos) e parecia perto da tão esperada vitória para encerrar uma sequência de cinco partidas sem vencer na liga.

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Mas o time perdeu completamente a organização defensiva no fim, e o Mainz virou com gols de Phillip Tietz (85 minutos) e Anthony Caci (90+2 minutos). Considerando a partida como um todo, o resultado não foi injusto.

Lustrinelli teve dificuldade para explicar mais uma queda de rendimento. "O time não estava inseguro, demonstramos uma boa mentalidade e estávamos bem organizados", disse o técnico. O capitão Christopher Trimmel saiu em sua defesa: "Não é novidade que o treinador é sempre o elo mais fraco", afirmou o veterano, antes de deixar claro: "Nós, como equipe, nunca vamos permitir que haja jogadores colocando a culpa no treinador."

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Poucas horas depois, porém, prevaleceu a lógica do futebol.