Luis de la Fuente, treinador da seleção da Espanha, anunciou a escalação da equipe para o duelo contra a Croácia, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.
A Espanha lidera seu grupo com 9 pontos, fruto de 3 vitórias, seguida pela Inglaterra com 6 pontos, depois a Croácia com 3 pontos e, por último, a República Tcheca sem pontos.
A Espanha espera vencer esta noite e garantir a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, enquanto a Croácia busca reviver suas esperanças com um triunfo sobre o campeão mundial.
Após as mudanças que fez na partida anterior contra a República Tcheca, Luis de la Fuente decidiu reintegrar a maioria de seus titulares, como Unai Simón, Cubarsí, Cucurella e Oyarzabal, além de Pubill na posição de lateral-direito, que atuou como titular contra a Inglaterra e a Croácia no jogo de ida.
A escalação da Espanha ficou da seguinte forma:
Unai Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal.
Do outro lado, Slaven Bilic, treinador da Croácia, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto com a Espanha, que ficou da seguinte forma:
Dominik Livakovic, Stanisic, Josko Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Kristijan Jakic e Matanovic.