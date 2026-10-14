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Mudança sutil: Flick define o plano do Barcelona antes do Clássico

PSG x Barcelona
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H. Flick
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As chuvas intensas comprovam o acerto da decisão do técnico alemão

O Barcelona passou a noite em Istambul após a vitória goleada (4 a 1) sobre o Galatasaray, nesta terça-feira, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a equipe blaugrana retornará a Barcelona no começo da tarde desta quarta-feira para se concentrar em seus próximos compromissos, que terão como ponto culminante o clássico do dia 25 de outubro, no Camp Nou.

O técnico alemão Hansi Flick havia planejado uma sessão de treino e recuperação no centro de treinamento do clube turco, mas, após o desenrolar da partida, o treinador alemão cancelou a atividade para dar mais descanso aos jogadores.

O trabalho se limitou, então, a exercícios de recuperação na academia do hotel da equipe, e a forte chuva que caiu sobre a cidade ao longo de toda a noite confirmou o acerto dessa decisão.

A equipe catalã voltará aos treinos na manhã de quinta-feira, preparando-se para o jogo do Campeonato Espanhol contra o Real Betis, no estádio La Cartuja, que será disputado no sábado, 17 de outubro.

O Barcelona seguirá treinando no domingo e, na segunda-feira, viajará a Paris para disputar a terceira partida da fase de liga da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain comandado por Luis Enrique, no dia 20 de outubro.

Flick quer voltar imediatamente para que seus jogadores possam descansar depois do desgaste da longa viagem e se preparar com tranquilidade para o clássico de domingo contra o Real Madrid, em 25 de outubro.


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