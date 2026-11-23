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Hansi Flick, técnico do Barcelona, recebeu boas notícias sobre a condição física do meio-campista Rodri antes dos próximos dois jogos do time em LaLiga, já que o jogador apresentou uma evolução muito positiva na recuperação da lesão mais recente.

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Na semana passada, Flick havia recebido notícias contraditórias sobre a condição física de vários de seus jogadores: soube que o melhor seria poupar Andreas Christensen na partida contra o Deportivo e impedi-lo de jogar contra o Villarreal e o Sabah, do Azerbaijão. Agora, porém, recebeu um retorno positivo sobre Rodri, de 30 anos.

O técnico do Barcelona espera que Rodri esteja pronto para o jogo contra o Deportivo La Coruña, marcado para o próximo domingo, no Riazor, para que comece a recuperar o ritmo antes do duelo de peso contra o Atlético de Madrid.

Rodri sofreu uma lesão leve nos tendões do joelho direito durante a partida de sua equipe contra o Aston Villa. Na época, a previsão era de que ficasse afastado por cerca de quatro semanas, mas sua evolução foi mais rápida do que o esperado inicialmente.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou, com base em uma fonte do departamento médico do Barça, que o jogador respondeu de forma excelente ao tratamento e começou a recuperar gradualmente o ritmo físico, sem nenhuma complicação, o que animou a comissão técnica a considerar dar a ele alguns minutos contra o Deportivo.

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A fonte acrescentou que a participação de Rodri na partida da 14ª rodada do campeonato seria uma preparação ideal para o ex-jogador do Manchester City, como passo prévio para atuar como titular no jogo decisivo da quarta-feira, 2 de dezembro, contra o Atlético de Madrid, no Camp Nou.

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O jogo contra o Atlético de Madrid é válido pela 23ª rodada de LaLiga, mas, como coincide com a Supercopa da Espanha, que será disputada na Turquia em fevereiro, foi antecipado para a próxima semana. Por isso, ter Rodri em plenas condições é muito importante para Flick.

A presença de Rodri na escalação é uma grande vantagem para Hansi Flick, diante do calendário apertado que resta até o fim do ano, já que o jogador é uma figura central para o técnico e para os companheiros, dentro e fora de campo.

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Isso ficou evidente ontem, contra o Villarreal, quando ele chamou Eric García à linha lateral para passar orientações táticas durante uma das paradas, em uma cena que confirmou seu papel de liderança, mesmo afastado dos gramados por causa da lesão.

Até agora, Rodri participou de 14 das 17 partidas que o Barcelona disputou nesta temporada. Ele ficou de fora da estreia no campeonato, contra o Elche, e dos dois últimos jogos, contra o Atlético de Madrid e o Villarreal, por causa da lesão.

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O "Mundo" também citou uma fonte próxima à comissão técnica, segundo a qual Flick considera Rodri um elemento capaz de elevar o time ao nível necessário para voltar a conquistar a Champions League, principal objetivo da equipe nesta temporada. Por isso, seu retorno representa um grande impulso moral e técnico.

A comissão técnica aguarda os próximos treinos para tomar a decisão final sobre a participação de Rodri contra o Deportivo, com o cuidado de não arriscá-lo, para que ele esteja nas melhores condições possíveis quando chegar o clássico contra o Atlético de Madrid, que pode ter papel decisivo na briga pela liderança de LaLiga.