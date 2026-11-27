Slegers e auxiliar deixam o Arsenal
Slegers deixou o clube junto com Aaron D'Antino, integrante da comissão técnica desde agosto de 2018. Melissa Clarke-Reed assumirá o comando do time interinamente, enquanto o clube já busca uma pessoa para ocupar o cargo em definitivo.
“Foi uma decisão extremamente difícil encerrar o vínculo com Renee, que comandou o time com dedicação e comprometimento durante todo o período em que esteve aqui”, disse Wheatley em comunicado do clube. Ela acrescentou: “Após uma reflexão cuidadosa, está claro que os resultados ficaram abaixo do esperado e que uma mudança é necessária.”
Uma sequência inédita sem vitórias
Nesta temporada, o Arsenal ficou cinco jogos da WSL sem vencer pela primeira vez em sua história, segundo a Sky Sports. O time está a oito pontos do terceiro lugar, o último que dá vaga à Champions League, e marcou apenas 11 gols em 11 partidas pelo campeonato.
O time de Slegers foi vaiado após o empate sem gols com o West Ham no domingo. “Eu amo o clube. Sou muito apaixonada por este grupo de jogadoras. Estamos passando por um momento muito, muito difícil, e assumo minhas responsabilidades, porque os resultados não foram bons o suficiente”, disse ela após o jogo.
De interina a campeã europeia
Slegers, que havia assinado um novo contrato válido até 2029, assumiu o comando interinamente em outubro de 2024, após a saída de Jonas Eidevall. Depois, levou o Arsenal à vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona na final da Champions League, em 24 de maio de 2025, antes de conquistar a Copa das Campeãs da Fifa em fevereiro de 2026.
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“Renee é uma pessoa maravilhosa que deu uma contribuição significativa ao Arsenal e teve papel fundamental em algumas das conquistas mais históricas do clube, incluindo nossos títulos da Champions League e da Copa das Campeãs da Fifa”, disse o diretor executivo Richard Garlick no comunicado do clube.
Clarke-Reed terá a missão de recuperar o Arsenal
Clarke-Reed terá agora de recuperar um elenco reforçado pelas chegadas de Georgia Stanway e Ona Batlle no verão, mas que teve dificuldades para marcar gols durante toda a temporada.
“Nossa ambição é disputar e conquistar grandes títulos de forma consistente. Nossos resultados recentes nos levaram a concluir que uma mudança é necessária para nos dar a melhor oportunidade de alcançar esses objetivos”, acrescentou Garlick.