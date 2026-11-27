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O Arsenal encerrou o vínculo com a técnica Renee Slegers em comum acordo, apenas 18 meses depois de ela levar o clube ao título da Champions League feminina. Seis empates consecutivos em casa deixaram o time em sexto lugar na Women's Super League (WSL), 12 pontos atrás do líder Chelsea. Clare Wheatley, responsável pelo futebol feminino do clube, admitiu que os resultados ficaram abaixo do esperado.

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Slegers e auxiliar deixam o Arsenal

Slegers deixou o clube junto com Aaron D'Antino, integrante da comissão técnica desde agosto de 2018. Melissa Clarke-Reed assumirá o comando do time interinamente, enquanto o clube já busca uma pessoa para ocupar o cargo em definitivo.

“Foi uma decisão extremamente difícil encerrar o vínculo com Renee, que comandou o time com dedicação e comprometimento durante todo o período em que esteve aqui”, disse Wheatley em comunicado do clube. Ela acrescentou: “Após uma reflexão cuidadosa, está claro que os resultados ficaram abaixo do esperado e que uma mudança é necessária.”

Uma sequência inédita sem vitórias

Nesta temporada, o Arsenal ficou cinco jogos da WSL sem vencer pela primeira vez em sua história, segundo a Sky Sports. O time está a oito pontos do terceiro lugar, o último que dá vaga à Champions League, e marcou apenas 11 gols em 11 partidas pelo campeonato.

O time de Slegers foi vaiado após o empate sem gols com o West Ham no domingo. “Eu amo o clube. Sou muito apaixonada por este grupo de jogadoras. Estamos passando por um momento muito, muito difícil, e assumo minhas responsabilidades, porque os resultados não foram bons o suficiente”, disse ela após o jogo.

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De interina a campeã europeia

Slegers, que havia assinado um novo contrato válido até 2029 , assumiu o comando interinamente em outubro de 2024, após a saída de Jonas Eidevall. Depois, levou o Arsenal à vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona na final da Champions League, em 24 de maio de 2025, antes de conquistar a Copa das Campeãs da Fifa em fevereiro de 2026.

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“Renee é uma pessoa maravilhosa que deu uma contribuição significativa ao Arsenal e teve papel fundamental em algumas das conquistas mais históricas do clube, incluindo nossos títulos da Champions League e da Copa das Campeãs da Fifa”, disse o diretor executivo Richard Garlick no comunicado do clube.

Clarke-Reed terá a missão de recuperar o Arsenal

Clarke-Reed terá agora de recuperar um elenco reforçado pelas chegadas de Georgia Stanway e Ona Batlle no verão, mas que teve dificuldades para marcar gols durante toda a temporada.

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“Nossa ambição é disputar e conquistar grandes títulos de forma consistente. Nossos resultados recentes nos levaram a concluir que uma mudança é necessária para nos dar a melhor oportunidade de alcançar esses objetivos”, acrescentou Garlick.