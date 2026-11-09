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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Movimento oficial: Barcelona inicia plano para dominar as joias do Brasil

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O tapete será puxado do Real Madrid?

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O Barcelona segue investindo em jovens talentos, depois de ter firmado nos últimos dias um acordo de cooperação com o clube brasileiro Sfera FC, com o objetivo de atrair jogadores em ascensão e conquistar as melhores promessas do futebol brasileiro.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Barcelona e o clube brasileiro, sediado na cidade de São Paulo, chegaram a um acordo de cooperação com duração de cinco anos, voltado ao desenvolvimento e à formação de jogadores.

Pelo acordo, o clube catalão terá prioridade na contratação dos jogadores do Sfera FC que os treinadores considerarem adequados à filosofia do Barcelona e à sua identidade de jogo, e que tenham chances de sucesso no estádio Spotify Camp Nou e nos gramados europeus.

Conforme o acordo, os jovens jogadores escolhidos passarão para a academia "La Masia", a fim de treinar e serem avaliados pelos treinadores do Barcelona.

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Em contrapartida, o clube brasileiro manterá uma parcela dos direitos desses jogadores, além de um percentual sobre quaisquer futuras transferências relacionadas a eles.

Deco, diretor esportivo do Barcelona, que visitou as instalações do Sfera FC há alguns meses e conheceu de perto os métodos de trabalho e a metodologia de formação dentro do clube, ao lado de Bojan Krkic, esteve por trás da concretização deste acordo.

Deco disse: "O Brasil é um dos países que mais exporta jogadores para diferentes partes do mundo, e por isso acreditamos fortemente nos benefícios de ter um parceiro que fortaleça o processo de descoberta de jovens talentos brasileiros em prol do Barcelona. Encontramos no Sfera um sistema moderno de descoberta e formação de atletas, o que nos levou a estabelecer esta parceria, que agora nos permite aprimorar o processo de atração de talentos e a troca de experiências".

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