Raphinha se prepara para assinar seu novo contrato com o Barcelona na tarde desta quinta-feira, depois que as duas partes chegaram a um acordo para estender o vínculo até 2030, em um passo que coincide com a boa fase e a explosão goleadora do ponta brasileiro, que liderou a equipe na vitória sobre o Aston Villa por 3 a 0 na Liga dos Campeões.

Deco, diretor esportivo do Barcelona, havia anunciado o acordo de renovação durante a reunião da assembleia geral dos sócios em setembro passado.

O Barcelona anunciou em comunicado oficial nesta quarta-feira que a cerimônia de assinatura será realizada amanhã com a presença do presidente do clube, Joan Laporta.

Raphinha vive um momento excepcional em termos de gols, depois de marcar duas vezes contra o Aston Villa, balançando as redes pela terceira partida consecutiva e marcando dois gols em dois jogos seguidos, confirmando sua enorme importância no sistema ofensivo da equipe.

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O segundo gol do astro brasileiro veio após um passe preciso de Fermín López, antes de ele acrescentar seu outro gol em sequência a uma jogada individual de destaque de João Cancelo, elevando seu total para 23 gols com a camisa do Barcelona na Liga dos Campeões, igualando o número de Robert Lewandowski.

Com esse feito, Raphinha subiu para a terceira posição na lista dos maiores artilheiros históricos do Barcelona na competição, empatado com Lewandowski e atrás de Luis Suárez, dono de 25 gols, e de Lionel Messi, que lidera a lista com 120 gols em 149 partidas.

Raphinha também igualou o número de Ronaldinho, após chegar a 94 gols com a camisa do Barcelona em todas as competições.

Os números de Raphinha nesta temporada revelam a dimensão de seu impacto no Barcelona, depois de marcar 19 gols em 13 partidas oficiais, recuperando seu melhor nível após os problemas físicos que o afetaram na temporada passada.