José Mourinho, técnico do Real Madrid, enviou uma mensagem irônica a Javier Tebas, presidente da LaLiga, no contexto da crise entre o dirigente e a diretoria do Real Madrid, depois que o treinador português soltou uma declaração dura na qual insinuou que as atitudes de Tebas não têm como ser justificadas, a não ser que haja uma condição clínica por trás delas.

Mourinho se recusou a entrar em detalhes sobre o atrito durante a entrevista coletiva que antecede o confronto com o Sevilla, marcado para este domingo pela LaLiga, mas escolheu uma frase chamativa que trouxe uma crítica ferina ao presidente da LaLiga, em uma nova postura que reflete seu estilo polêmico de mandar recados sem rodeios.

Ao ser questionado sobre sua opinião a respeito de Tebas, o treinador português disse, segundo o jornal espanhol "AS": "Não quero falar sobre esse assunto, porque há limites e limites. Só se pode apresentar desculpas se o caso for clinicamente patológico; caso contrário, não há desculpas. Não quero entrar nesse tema".

Mourinho acrescentou, em referência à crise entre o Real Madrid e o presidente da LaLiga, que os torcedores do clube merengue sabem bem qual é a natureza dos desafios que a equipe enfrenta, antes de pedir que a disputa seja contida dentro da Espanha e não se estenda para fora do país.

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"Os torcedores do Real Madrid sabem o que estamos enfrentando. E, considerando o prestígio que a LaLiga tem no exterior, e que somos os atuais campeões do mundo, é melhor tentarmos manter essas coisas aqui e não deixar que saiam para fora", afirmou.

Quais são os detalhes da crise entre o Real Madrid e Tebas?

A crise entre o Real Madrid e Tebas se reacendeu ao longo desta sexta-feira, quando as duas partes trocaram declarações duras na imprensa, e tudo indica que a situação chegou a um impasse.

O presidente da LaLiga havia provocado grande polêmica depois de comparar o estilo do canal de televisão do Real Madrid aos mecanismos de propaganda usados por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, considerando que a emissora apresenta constantemente o clube na condição de vítima, repete queixas e alimenta suspeitas, selecionando os acontecimentos de modo a servir à sua narrativa.

Tebas explicou, em mensagem publicada nas redes sociais, que sua comparação se refere aos métodos de propaganda, e não à ideologia nazista nem aos torcedores do Real Madrid, apontando que esses métodos, segundo sua descrição, se baseiam na repetição sistemática, na representação dos adversários como inimigos e na submissão dos fatos a uma narrativa determinada.

As declarações provocaram a ira da diretoria do Real Madrid, que exigiu a renúncia imediata de Tebas de seus cargos de presidente da LaLiga e de vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, descrevendo-o como uma "verdadeira praga para o futebol espanhol".

O clube considerou que comparar os métodos de seu canal aos mecanismos de propaganda nazista é algo grave e inaceitável, afirmando que o esclarecimento de Tebas de que sua fala não se referia à ideologia nazista não ameniza a natureza ofensiva das declarações, de acordo com o comunicado.

Em defesa de sua posição, Tebas citou declarações anteriores de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que disse: "Eu poderia ter ganhado 14 títulos do campeonato, mas o resto me foi roubado", declarações que foram seguidas por uma queixa de alguns árbitros.

Tebas questionou os critérios utilizados na avaliação das declarações, e se falar sobre títulos do campeonato roubados é tratado como liberdade de expressão, enquanto criticar métodos de propaganda, descartando a comparação ideológica e sem atacar os torcedores, pode levar a uma possível intervenção oficial.

Ele enfatizou a necessidade de aplicar os critérios de forma independente e consistente, dizendo: "A liberdade de expressão não deve depender do nome de quem fala".