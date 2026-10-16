Acertaram Jude Bellingham e o Real Madrid a renovação do contrato que une as duas partes até 30 de junho de 2031, de modo que o astro inglês seguirá sua trajetória no clube merengue por mais alguns anos.

Bellingham chegou ao Real Madrid no verão de 2023, vindo do Borussia Dortmund, e assinou na ocasião um contrato válido até o fim da temporada 2028-2029, antes de as partes chegarem a um acordo para prorrogá-lo por meio do novo vínculo.

De acordo com o jornal espanhol "As", o internacional inglês também terá uma melhoria em seu contrato, condizente com sua importância e influência dentro de campo, além do grande status que ocupa no plantel do Real Madrid.

Desde sua chegada, Bellingham provou ser um jogador excepcional e capaz de liderar o vestiário, num momento em que a equipe busca uma figura de liderança que assuma a responsabilidade como sucessora de jogadores como Dani Carvajal, Luka Modric e Toni Kroos, que tinham enorme peso e presença dentro do grupo. O time precisava de uma personalidade de destaque que representasse sua imagem, como aconteceu em anos anteriores.

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As negociações começaram na última parte da temporada passada e registraram total sintonia desde o início das conversas, já que Bellingham sente uma ligação cada vez maior com o Real Madrid e com a vida na capital espanhola, algo que a torcida do clube merengue sabe muito bem.

Ninguém duvida do comprometimento do jogador, e seu desempenho dentro de campo, assim como sua capacidade de motivar os companheiros, conta com a admiração dos torcedores do estádio Santiago Bernabéu.

O inglês recuperou o nível que apresentou em sua primeira temporada, pois, após a final da temporada passada e com a superação dos problemas no ombro que o obrigaram a passar por cirurgia, seu rendimento começou a melhorar gradualmente, algo que ele confirmou durante a Copa do Mundo.

Vale lembrar que Bellingham adiou a cirurgia para poder ajudar o Real Madrid nos períodos difíceis, mas essa decisão acabou tendo reflexos negativos em seu nível dentro de campo.

A chegada de Mourinho representou o retorno de Bellingham a uma posição na qual se sente confortável, já que passou a ter liberdade de movimentação atrás de Kylian Mbappé, o que contribuiu para a evolução de seu desempenho e aumentou especialmente sua importância dentro de campo.

Seu papel também se fortaleceu graças ao que oferece nos aspectos defensivos e por ser o primeiro a iniciar a pressão sobre o adversário, uma qualidade que ganha grande relevância no futebol moderno.

A grande atuação de Bellingham durante a Copa do Mundo também contribuiu para consolidar seu status na seleção inglesa.

Depois de enfrentar dificuldades em sua relação com Tuchel, Bellingham se tornou um jogador indispensável na seleção, o que é confirmado pelos oito gols que marcou na Copa do Mundo.

Na atual temporada, o jogador marcou três gols e deu três assistências no Campeonato Espanhol.



