Mourinho traça seu plano para punir o quarteto do Barcelona

O Real Madrid busca conquistar a vitória no clássico diante de seu rival Barcelona, na noite de domingo, no estádio Spotify Camp Nou.

José Mourinho, técnico dos merengues, passou algum tempo analisando a forma pela qual poderia causar dano ao Barça.

Alguns analistas esperam que o clube merengue se apoie no bloco defensivo em seu próprio campo, tentando aproveitar os contra-ataques para explorar os espaços atrás da linha de defesa. Porém, o treinador português chegou a outra conclusão, que pode conduzi-lo à vitória.

A rede Defensa Central noticiou que Mourinho sabe muito bem que os jogadores que não costumam cumprir tarefas defensivas sofrerão caso sejam obrigados a fazê-las, especialmente porque o Real também tomará a iniciativa de avançar para o ataque.

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A situação será ainda mais difícil para eles, em comparação com a sua missão caso o papel deles se limitasse ao ataque diante de uma equipe que recua para o seu próprio campo defensivo. Por isso, Mourinho colocou Lamine Yamal, Gordón, Pedri e Rodri sob os holofotes.

Esses são os quatro jogadores das fileiras da equipe catalã que Mourinho observará de perto, já que o desempenho deles será um indicativo da forma pela qual o Barcelona encarará o clássico.

O treinador português sabe que eles podem sofrer com o cansaço e o desgaste caso sejam obrigados a recuar e participar das tarefas defensivas. Isso também afetaria a precisão deles quando tentarem oferecer perigo ao gol de Lunin.

Mourinho analisou o confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, no qual Luis Enrique expôs as deficiências defensivas que a equipe catalã apresenta, sobretudo durante os últimos minutos da partida, quando o rendimento físico dos jogadores do Barcelona começa a cair.

O treinador alemão Hansi Flick se apoia em uma linha de defesa adiantada que deixa grandes espaços às suas costas, algo que os jogadores do técnico Mourinho podem explorar. Diomandé e Fede Valverde já comprovaram sua capacidade de arrancar em corridas longas ao longo dos 90 minutos.

Mourinho descobriu os principais problemas que o Barcelona apresenta e planeja disputar uma partida na qual aproveita os passes verticais para causar dano à equipe catalã. O treinador português quer recuperar a bola e procurar os atacantes o mais rápido possível. Mas isso não significa agir com pressa ou recorrer ao envio de bolas longas aleatórias a partir da linha de trás.

Antes de procurar Diomandé e Mbappé, é melhor que haja uma fase intermediária na construção do ataque, conduzida por Jude Bellingham ou Arda Güler. Isso permitirá levar a bola às pontas, confundir a linha de defesa catalã e dar aos atacantes mais espaço para se movimentar. Também ajudará a evitar cair na armadilha do impedimento, na qual o Barcelona se apoia para defender o seu gol.

O Real pode defender agrupando-se em seu próprio campo, mas isso não diminui em nada o seu perigo ofensivo. A situação fica ainda mais evidente quando o adversário encontra dificuldade em correr para trás, já que a equipe merengue é uma das melhores do mundo em aproveitar as transições ofensivas rápidas.