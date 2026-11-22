Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

José Mourinho, técnico do Real Madrid, pretende fazer um rodízio constante entre Vinícius Júnior e Yan Diomande na ponta esquerda. Também haverá jogos em que os dois atuarão juntos, com o marfinense jogando pelo lado direito.

Segundo o site Defensa Central, a ideia de José Mourinho é fazer Vinícius Júnior recuperar seu melhor nível, sem deixar de lado a evolução de Yan Diomande.

Mas colocar esse plano em prática não é fácil, porque o marfinense tem grande capacidade ofensiva e vem apresentando atuações de altíssimo nível. Além disso, ajuda muito nas tarefas defensivas e no apoio ao lateral-esquerdo, o que dá mais equilíbrio à equipe merengue.

Administrar essa situação nem sempre é simples, por causa do "ego" dos jogadores, especialmente de Vinícius Júnior, que já conquistou tudo e passou muitos anos como titular do Real Madrid.

Publicidade Publicidade

Por outro lado, Yan Diomande sabe que ainda tem 20 anos e que passou pouquíssimos anos na elite. Além disso, ainda não conquistou nada, nem individual nem coletivamente, que lhe permita reivindicar um lugar definido no time.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Mas o técnico José Mourinho vem conseguindo, até agora, chegar a um entendimento com os dois jogadores, já que ambos compreendem a situação atual.

Diomande leva vantagem

Publicidade

A capacidade de Diomande de jogar pela ponta direita em um nível quase equivalente ao que apresenta pelo lado esquerdo é um trunfo a mais a seu favor.

Quando Vinícius joga pelo lado direito, não consegue driblar os adversários nem fazer a diferença da mesma forma, além de não ser muito eficiente ao conduzir a bola em direção à perna esquerda, ao contrário do companheiro marfinense.

Publicidade

Mas, se os dois atingirem seu melhor nível, que é o que Mourinho busca, ambos serão peças fundamentais para o Real Madrid.

Vinícius vai lutar até o fim

Publicidade

O brasileiro sabe bem o que precisa fazer para recuperar seu status de titular indiscutível no Real Madrid.

Vini conhece a opinião da torcida e vê como Yan Diomande vem conquistando a admiração dos torcedores. Se conseguir fazer o mesmo, aprimorando a parte física e recuperando a autoconfiança, voltará a ser titular nos jogos importantes e ajudará o Real Madrid a conquistar títulos.

Publicidade

Vinícius ajudou os companheiros nos minutos finais em que esteve em campo contra o Celta de Vigo e deixou boa impressão com sua atuação.

Resta saber se Vinícius conseguirá, no fim das contas, garantir seu lugar entre os titulares na maioria das partidas ou se Yan Diomande continuará pressionando com suas atuações, a ponto de convencer totalmente José Mourinho de que merece jogar.

Publicidade

Seja qual for o desfecho, a existência de concorrência pela posição de Vinícius no elenco é positiva, já que isso aumenta as chances de os jogadores se cuidarem e evoluírem.