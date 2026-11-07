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Mourinho tira a máscara da gentileza: Vinícius Júnior em situação delicada

Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Valencia x Real Madrid
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O brasileiro perde sua imunidade no Real Madrid

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O nome de Vinícius Júnior deixou de ser garantia de presença no time titular do Real Madrid, depois que os cálculos do português José Mourinho começaram a mudar diante da queda de rendimento do craque brasileiro e do surgimento de concorrentes capazes de aproveitar a oportunidade e se impor com força.

E enquanto Vinícius Júnior precisa jogar com regularidade para recuperar seu melhor nível, ele se vê diante de uma nova realidade que pode mantê-lo preso ao banco de reservas mesmo após o fim de sua suspensão, segundo informou o jornal espanhol "As".

Mourinho não terá pressa em reintegrar Vinícius ao time titular a qualquer custo, algo que o treinador português deixou claro durante a coletiva de imprensa que antecedeu o duelo contra o Valencia, marcado para este sábado, que representa a última etapa da suspensão do jogador brasileiro, por conta do episódio em que puxou o cabelo de Saliba.

Diomande se tornou uma força que não pode ser subestimada, depois de apresentar atuações marcantes pela ponta esquerda e provar sua capacidade de criar perigo real, com as escolhas recentes de Mourinho revelando que a camisa número 7 já não está imune ao banco de reservas.

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07 de nov. de 2026

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A presença de Vinícius na lista de reservas passou a ser uma cena recorrente, num cenário que reflete a queda de seu prestígio dentro dos cálculos do treinador português, com a possibilidade de novas mudanças após o período de paralisação das seleções.

Mourinho havia afirmado semanas atrás que garantir a participação de Vinícius como titular está ligado ao que ele apresenta dentro de campo, e não ao seu status ou ao seu nome, antes de enviar uma nova mensagem durante a última coletiva de imprensa.

O treinador português disse: "Quando Vinícius voltar à sua condição normal e estiver disponível, eu cuidarei disso".

Vinícius diante de uma equação difícil

E nas horas que antecederam a viagem da equipe a Valencia, Mourinho se viu novamente diante das perguntas relacionadas à situação delicada que cerca o craque brasileiro, depois de ser cobrado a equilibrar a necessidade do jogador de atuar para recuperar seu nível habitual e um time que parece apresentar um desempenho melhor em sua ausência.

O treinador português enfatizou que o interesse do Real Madrid vem antes de quaisquer considerações individuais, afirmando: "Para mim, o mais importante é a equipe. Nunca quis, por iniciativa própria, prejudicar a equipe em favor de um jogador".

E acrescentou: "É verdade que Vinícius jogou nas duas últimas partidas da Liga dos Campeões, mas quando ele voltar à sua condição normal e estiver pronto, eu lidarei com a situação".

Assim, Vinícius se vê preso a uma série de situações difíceis, pois, apesar de contar com um forte apoio interno, incluindo o respaldo de seu treinador, o brilho de Diomande, que passou a encarnar o princípio do mérito dentro do time, somado à queda de rendimento do brasileiro, tornaram suas chances de seguir como titular menos claras do que nunca.

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