Mourinho: Teremos um problema diante do Espanyol se não percebermos isso

José Mourinho, técnico do Real Madrid, alertou seus jogadores para o perigo do confronto contra o anfitrião Espanyol, marcado para o próximo sábado, pela segunda rodada da La Liga, afirmando que a equipe catalã entra na partida com vantagem psicológica após a vitória na primeira rodada, e ressaltando a necessidade de encarar o jogo com total concentração.

Mourinho disse, nesta quarta-feira, emdeclarações à rádio espanhola "El Chiringuito": "O Espanyol tem 3 pontos a mais que nós. Começaram muito bem (com a vitória sobre o Levante por 3 a 0), jogaram bem e venceram com tranquilidade".

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E o treinador português acrescentou: "Sempre digo que nós, o Madrid, devemos sempre pensar no que significa para as outras equipes jogar contra o Real Madrid. Se não pensarmos nisso, e se não levarmos isso em consideração, teremos um problema desde o primeiro minuto".

E prosseguiu: "Temos que ir até lá (o estádio do Espanyol) com essa consciência, temos que ir até lá sabendo que cada ponto é importante. Mas não estou com medo. E não estou com medo porque os jogadores me dão sinais de que querem fazer as coisas bem, com seriedade e ambição".

Mourinho reafirmou sua satisfação com o elenco do Real Madrid, apontando que ele foi construído após muita análise e comunicação, e que reúne jogadores capazes de ocupar diferentes posições.

Também falou sobre seu retorno ao clube merengue, considerando que o clube merengue representa o auge da carreira profissional de um treinador, e que seu objetivo desta vez é ter sucesso pelo Real, e não por ele mesmo.

O treinador português ressaltou ainda que seu retorno não significa impor uma disciplina rígida, mas sim confiar no "bom senso".

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